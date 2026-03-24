Greenpeace denuncia estado de “emergencia” por derrame de petróleo en Veracruz: “Está fuera de control”

GENERANDO AUDIO...

Greenpeace México afirmó en entrevista en el noticiero “A la Nueve con Uno” que el derrame de petróleo ocurrido en el Golfo de México “ya es una emergencia ambiental y también social”, debido a su impacto en las comunidades locales, especialmente en personas que dependen de la pesca y el turismo.

Ornela Garelli, directora de campañas de Greenpeace, señaló que el derrame “está fuera de control” y ya afecta más de 630 kilómetros, con presencia de hidrocarburos en estados como Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Además, advirtió que esta situación ocurre previo a Semana Santa, una temporada clave para la economía local.

Greenpeace expone las afectaciones por el derrame de petróleo

Sobre el impacto ambiental, indicó que comunidades han documentado daños a la fauna marina, con un manatí muerto y tortugas marinas afectadas, lo que contradice las declaraciones oficiales como los de Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, quien calificó de falsos los reportes de fauna muerta por el derrame.

“Se ha encontrado al menos un manatí muerto, también diversas tortugas marinas afectadas, muertas debido a este derrame y esto genera preocupación porque, por ejemplo, a principios de abril inicia la temporada de anidación de las tortugas de al menos cinco especies de tortugas marinas que llegan a estas costas a desovar”. Ornela Garelli, directora de campañas Greenpeace

En cuanto a los ecosistemas, explicó que “al menos 15 arrecifes ya se ha documentado que están impactados”, además de manglares y zonas como la laguna de Los Tíos, donde habitan especies de consumo humano como peces, ostiones y almejas, lo que genera preocupación por la salud.

Denunció que los trabajos de limpieza se han estado concentrando en las playas turísticas y no en todos los sitios afectados, mientras que las personas de las comunidades son las que han tenido que entrar a limpiar sin equipo adecuado.

“Y además de esto los trabajos de limpieza se han estado concentrando en las playas y particularmente en playas de vocación turista, no se están limpiando todos los sitios que han sido afectados y esto incluye ecosistemas clave, por ejemplo, arrecifes. Al menos 15 arrecifes ya se ha documentado que están impactados por el derrame y también manglares”. Ornela Garelli, directora de campañas Greenpeace

Greenpeace llama a las autoridades a esclarecer las causas del derrame de petróleo

La representante de Greenpeace hizo un llamado a las autoridades a actuar con transparencia, identificar responsables y aplicar sanciones.

“Sí, parte del llamado que nosotras estamos realizando desde Greenpeace y la Sociedad Civil es que las autoridades tienen que actuar con transparencia y en primer lugar esclarecer cuáles son las causas de este derrame, porque hasta ahora no han dado las causas”. Ornela Garelli, directora de campañas Greenpeace

Añadió que se debe reforzar la limpieza y presentar un plan de restauración a corto, mediano y largo plazo.

Señaló que se ha documentado que se está utilizando química para controlar el derrame, pero esto genera impactos ambientales adicionales.

Sobre las técnicas de contención, advirtió que el uso de químicos puede generar más daños, “pueden ocasionar que el petróleo vaya hacia el fondo marino”, afectando arrecifes, algas y otras especies.

Citó un reporte de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México donde se señala los sitios donde se ha realizado una limpieza pero no ha sido la adecuada y donde señala que los trabajadores de Pemex que se han mencionado que llegarán, no acuden.

“Son alrededor de 51 puntos los que se han documentado hasta ahora y la mayoría de estos sitios no han sido limpiados adecuadamente y buena parte de ellos han sido limpiados por personas de la misma comunidad. Entonces, realmente estos trabajadores de Pemex que se ha anunciado por el Gobierno no están llegando a la mayoría de los sitios afectados”. Ornela Garelli, directora de campañas Greenpeace

Daños en la salud de la población

Respecto a la salud, Ornelas alertó que ya existen problemas de salud en la población.

“Ahorita ya hay reportes de casos de intoxicación por consumir alimentos contaminados, pero es el principio. Hay que recordar que el petróleo cuenta con compuestos químicos que pueden ocasionar problemas graves de salud, incluido el cáncer”. Ornela Garelli, directora de campañas Greenpeace

Por lo que expuso que las personas de las comunidades impactadas que realizan limpieza por el derrame les podrían ocasionar problemas a la salud a largo plazo.

Aún sin información certera sobre lo que provocó el derrame

En relación con el origen del derrame, Ornelas indicó que “todavía no existe información certera”, pero señaló que entre 2008 y 2024 se han documentado 1146 casos de contaminación por hidrocarburos, de los cuales “el 79% fueron responsabilidad de Pemex”.

Ante la catástrofe, urgió a impulsar la transición energética: “el Gobierno no puede seguir apostando por la industria fósil”, ya que estos derrames “van a seguir pasando porque así opera”.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.