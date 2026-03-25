Los mayores derrames de petróleo en México: del infierno de Ixtoc-I a una crisis permanente

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El derrame de petróleo se ha extendido a lo largo de 630 km.

México enfrenta una nueva “emergencia ambiental” tras un derrame de petróleo que ha contaminado playas y lagunas de Veracruz y Tabasco, advirtió Greenpeace. La mancha de crudo, que continúa expandiéndose, comenzó desde el 1 de marzo, cuando surgieron los primeros reportes de chapopote en la zona.

Este desastre petrolero ha provocado que el hidrocarburo se extienda a lo largo de 630 kilómetros de litoral, afectando desde la laguna de Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que Pemex no es la responsable de la tragedia ambiental, este desastre ecológico no es un hecho aislado. Estos son algunos de los mayores desastres petroleros que han afectado a México y evidencian una crisis persistente.

El ‘ojo de fuego’ que encendió el Golfo

El “Ojo de Fuego” fue un impactante incendio ocurrido el 2 de julio de 2021 en el Golfo de México, cerca de la plataforma Ku-Charly, provocado por una fuga en un ducto de Pemex.

Las llamas formaron un círculo sobre el agua, que se mantuvo así durante unas cinco horas en las aguas de Campeche.

Deepwater Horizon, el mayor derrame petrolero en el mundo

Incendio en Deepwater Horizon.

El 20 de abril de 2010, la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, situada en aguas del Golfo de México a unos 66 kilómetros de las costas de Louisiana, sufrió una explosión que dejó 11 trabajadores muertos.

El petróleo brotó sin control durante 87 días y se convirtió en el peor desastre ambiental en la historia de Estados Unidos y en el peor derrame accidental de crudo en el mundo.

El desastre petrolero afectó también las aguas y la fauna marina de México, principalmente al norte del estado de Veracruz, donde pescadores reportaron tortugas marinas cubiertas de aceite, destacó climatetrackerlatam.org, un sitio web enfocado en el periodismo ambiental.

Deepwater Horizon.

Los costos económicos para el país a lo largo de una década ascenderían a 35 mil 803 millones de pesos, según el estudio gubernamental de 2011 “Valoración económica de los daños ambientales provocados por el derrame de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México”, obtenido por Climate Tracker a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En total, se calcula que unos 507 millones de litros fueron derramados en el mar, lo que equivale al volumen de más de 200 piscinas olímpicas, explicó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Ixtoc-I: el mayor derrame petrolero que incendió el mar por 280 días

Ixtoc-I, en 1979.

El mayor desastre petrolero registrado en el país tuvo lugar el 3 de junio de 1979, cuando Ixtoc-1, un pozo exploratorio, explotó, derramando 140 millones de galones de petróleo en las costas de Campeche, informó el Gobierno de México.

El accidente ocurrió durante trabajos de perforación a más de 3 mil 600 metros de profundidad en la Sonda de Campeche, cuando una falla derivó en una explosión que colapsó la plataforma. El incendio que siguió se prolongó durante 280 días.

Las corrientes marinas dispersaron el crudo hacia las costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, e incluso alcanzaron zonas de Texas, generando graves afectaciones ambientales, desde la muerte de especies marinas hasta daños en manglares y ecosistemas costeros.

¿Qué sucede con el desastre petrolero en Veracruz?

Actualmente, el derrame de petróleo en costas de Veracruz y Tabasco continúa expandiéndose y mantiene afectaciones en ecosistemas, playas y comunidades, mientras organizaciones ambientales advirtieron que la contaminación persiste en varias zonas. Al momento, el hidrocarburo se ha extendido a lo largo de 630 kilómetros de litoral.

Los primeros reportes de chapopote se registraron en Tamiahua, Tuxpan y Cazones, en el norte de Veracruz. Desde entonces, el hidrocarburo avanzó desde la laguna de Tamiahua hasta Paraíso, Tabasco, abarcando casi toda la extensión del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.

Foto: Cuartoscuro

Aunque autoridades aseguraron que las playas están limpias y Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó un avance del 85% en las labores de limpieza, la organización Greenpeace aseguró que la contaminación persiste y que incluso se ha detectado el reingreso de petróleo en zonas ya atendidas.

Además, acusaron que las acciones de limpieza se concentraron en playas con actividad turística, dejando sin atención zonas alejadas, incluidas áreas de anidación de tortugas.

Derrames de petróleo en México, una crisis permanente

De acuerdo con Causa Natura, organización civil sin fines de lucro, Petróleos Mexicanos (Pemex) registró 270 derrames y fugas de alto impacto ambiental entre 2018 y 2024, según información obtenida vía transparencia en marzo de 2025.

La organización señaló que Tabasco y Veracruz concentraron el 50.7% de los incidentes clasificados como de escala moderada y grave.

Tabasco (70)

(70) Veracruz (62)

(62) Tamaulipas (41)

(41) Chiapas (15)

(15) Campeche (13)

(13) Guanajuato (12)

(12) Nuevo León (10)

(10) Puebla (10)

(10) Hidalgo (9)

(9) Oaxaca (6)

(6) Baja California (2)

(2) Coahuila (2)

(2) Ciudad de México (2)

(2) Aguascalientes (1)

(1) Estado de México (1)

(1) Michoacán (1)

(1) Sinaloa (1)

(1) Tlaxcala (1)

(1) Zacatecas (1)

Fuente: Causa Natura, vía transparencia.

En contraste, Uno TV revisó los informes de sostenibilidad de Pemex de 2018 a 2024, en los que se documentan dichos eventos, pero solo se deglosan la gravedad en los informes de 2021, 2022 y 2023.

2021: Se registraron 2 eventos graves y 15 moderados (de un total de mil 163 incidentes)

Se registraron y 15 moderados (de un total de mil 163 incidentes) 2022: Se registraron 9 eventos graves y 29 moderados (de un total de mil 167 incidentes)

Se registraron y 29 moderados (de un total de mil 167 incidentes) 2023: Se registraron 2 eventos graves y 37 moderados (de un total de mil 219 incidentes)

Pemex reconoce públicamente en esos documentos solo 13 eventos graves y 81 moderados

Los reportes de Pemex sobre los recientes derrames de petróleo en México

En cuanto al volumen de petróleo derramado, las cifras reportadas son:

2022: 10 mil 528 barriles

2023: 2 mil 22 barriles

2024: mil 521 barriles

Al revisar a detalle el informe oficial de 2023, la paraestatal documentó mil 219 eventos, de los cuales clasificó 37 como de escala moderada y dos como graves. En ese año se derramó un volumen total de 2 mil 22 barriles.

El 76.3% de estos incidentes impactaron el suelo o el agua, resaltando 31 derrames que afectaron directamente a cuerpos acuáticos. El caso más significativo fue una fuga en la plataforma Ek Balam, en julio de ese año, donde se derramó aproximadamente mil 368 barriles de aceite crudo en el mar.

Derrame en aguas de Campeche, julio de 2023.

El derrame alcanzó una extensión de 467 kilómetros, estimaron en ese momento especialistas del Instituto de Geografía (IGg) y del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra (Lanot), de la UNAM.

De acuerdo con Iniciativa Climatica, este “derrame de petróleo tendrá consecuencias ambientales irreparables“.

En contraste, durante 2022 se contabilizó una cantidad ligeramente menor con mil 167 eventos, pero se registró el volumen de líquidos liberados más alto del periodo reciente con 10 mil 522 barriles derramados.

De estos sucesos, 29 fueron de escala moderada y 9 graves.

Si convertimos los 10 mil 528 barriles, considerando que cada barril equivale a 159 litros, se obtiene un total de aproximadamente un millón 673 mil 952 litros de petróleo derramados.

Este volumen equivale a llenar cerca de 28 pipas de combustible, considerando unidades con capacidad de 60 mil litros, como las que fueron adquiridas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2019, cuando se compraron 500 pipas con estas características.

En este periodo, el 74.2% de los percances impactaron el suelo o el agua, y 46 de ellos llegaron hasta cuerpos de agua.

Fuga en Chiapas, julio 2022

Finalmente, los datos correspondientes a 2021 muestran que la frecuencia operativa de los incidentes se mantuvo casi idéntica a la de 2022, con un registro de mil 163 eventos. No obstante, el impacto en volumen de líquidos fue significativamente inferior, cerrando ese año con mil 79 barriles derramados al medio ambiente.

Otro caso de derrame de petróleo

Contaminación en el río Tonalá, noviembre 2014

Contaminación en el río Tonalá, noviembre 2014

En noviembre de 2014, un derrame de combustible se registró en el río Tonalá, cuerpo de agua que separa a los estados de Veracruz y Tabasco, según pescadores del lugar, la mancha pudo haber alcanzado en ese momento una longitud de casi nueve kilómetros.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó que la zona de manglares del territorio tabasqueño fue la más afectada.

Cada uno de estos desastres petroleros no son accidentes aislados, sino un problema sistémico, advirtieron organizaciones civiles quienes destacaron que los daños no solo ambientales, también sociales.