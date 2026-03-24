Meta se cae: usuarios reportan fallas en WhatsApp, Facebook e Instagram este martes 24 de marzo

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Meta se cae este martes 24 de marzo. Foto: AFP

Este martes 24 de marzo, usuarios de todo el mundo reportaron fallas en las plataformas de Meta, afectando principalmente a WhatsApp, Facebook e Instagram. De acuerdo con los reportes en Downdetector, los problemas comenzaron durante la tarde, aproximadamente a las 13:00 horas, cuando miles de personas notaron dificultades para enviar mensajes, cargar contenido o incluso acceder a sus cuentas.

Las aplicaciones mostraron problemas al cargar su contenido tanto en su versión en computadora, como en la versión para el movil. En el caso de Whatsapp en su versión web apareció la leyenda “Whatsapp Error”.

La mitad de los reportes se enfocaron en el sitio web, además de la aplicación y problemas para mandar y recibir mensajes.

Captura de pantalla error WhatsApp Web

En el caso de Instagram en su versión de PC aparecía la leyenda “5xx Server Error”. Usuarios reportaron problemas con la aplicación de Instagram, problemas de conexión al servidor y en el sitio web.

Captura de pantalla error Instagram en PC

En el caso de Facebook, los reportes de Downdetector se enfocaron en el sitio web, la conexión del servidor y la aplicación.

Hasta el momento, Meta no ha emitido un posicionamiento oficial detallando las causas de la interrupción.

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