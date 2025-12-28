WhatsApp dejará de ser compatible con estos celulares en 2026
WhatsApp dejará de ser compatible con distintos celulares en 2026, esto debido a las diversas actualizaciones que la plataforma realiza.
Cabe mencionar que esto sucede a que algunos dispositivos ya no cumplen con los requisitos técnicos ni de seguridad para funcionar con las nuevas versiones de la aplicación.
¿Qué celulares ya no serán compatibles en 2026?
Como menciona el Centro de Ayuda de Meta, actualmente, se recomienda usar la aplicación de mensajería instantánea en los siguientes dispositivos:
- Teléfonos con Android 5.0 y versiones posteriores
- iPhone con iOS 15.1 y versiones posteriores
Como menciona el sitio de soporte técnico, se dejan de admitir dispositivos y sistemas operativos antiguos de manera continua. Esto con el objetivo de admitir equipos más nuevos y así, mantenerse al día con los avances tecnológicos.
Si tu teléfono celular no cuenta con alguno de estos dos sistemas operativos, es probable que la app ya no vaya a operar en tu equipo.
¿Cómo se decide qué sistemas operativos son compatibles con WhatsApp?
Los dispositivos y el software cambian frecuentemente, por lo que se hace una revisión periódica de los sistemas operativos que se admiten y para los que se hacen las actualizaciones.
“Cada año analizamos qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios. También es posible que esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp”
Destaca el Centro de Ayuda
¿Qué pasa si mi celular ya no es compatible con WhatsApp?
Si tu equipo ya no puede actualizarse a esas versiones, puedes quedarte sin el servicio de WhatsApp.
La misma aplicación te informará si el sistema operativo de tu celular ya no es compatible y te recordará en varias ocasiones que debes actualizar tu dispositivo para usarla.
¿Qué equipos ya no serán compatibles con WhatsApp en 2026?
Celulares sin sistema operativo Android OS 5.0 de distintas marcas como por ejemplo:
- Galaxy S3
- Galaxy S4 Mini
- Galaxy Note 2
- Optimus L3
- Optimus L5
- Optimus L7
- Optimus F5
- Ascend Mate
- Ascend G740
- Ascend D2
Dispositivos Apple sin sistema operativo iOS 15.1, como:
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
¿Cómo saber qué sistema operativo tiene tu celular?
Revisarlo toma solo unos segundos:
- En Android, entra a Ajustes y busca el apartado de Información del teléfono
- En iOS, ve a Configuración, luego a General y Información
