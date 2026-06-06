¿Escuchas las mismas canciones varias veces? La ciencia explica qué pasa en el cerebro

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Repetir las canciones conocidas le da confort al cerebro. Foto: Getty Images

El Reporte Anual del Center for Music in the Brain (MIB), demuestra a través de la neurociencia que escuchar de manera repetida tus temas musicales favoritos tiene explicación, es una respuesta biológica de tu cerebro para reducir la incertidumbre y generar placer.

De acuerdo con el reporte publicado en 2022, el aparato cognitivo humano prefiere la repetición musical porque le permite economizar energía y anticipar con total precisión cada sonido.

Utilizando el modelo de Codificación Predictiva de la Música (PCM), los científicos descubrieron que el cerebro se esfuerza constantemente por minimizar los errores de predicción, transformando la familiaridad de una melodía en una recompensa biológica directa para el oyente.

El placer cerebral de la anticipación musical

Cada vez que reproducimos una melodía conocida, el cerebro activa un mecanismo de recompensa al comprobar que sus sospechas son correctas. El estudio del MIB detalla que “el placer musical se deriva de la dinámica de los errores de predicción, donde tanto la resolución de la incertidumbre como la confirmación de las predicciones pueden resultar gratificantes“.

Al contrario de lo que se podría pensar, la mente no se aburre de la repetición, sino que se relaja. A través de este entrenamiento continuo, el cerebro perfecciona su capacidad de alerta, ya que, según el reporte, “específicamente, escuchar ritmos musicales a lo largo del tiempo conduce a expectativas más precisas para ciertas continuaciones rítmicas, disminuyendo eficazmente el error de predicción con el paso del tiempo”.

Menor esfuerzo cognitivo y redes de memoria

La investigación también demuestra que el cerebro procesa de forma completamente distinta las canciones nuevas frente a las que ya han sido escuchadas repetidamente.

Mediante estudios de magnetoencefalografía, los expertos confirmaron que la familiaridad alivia la carga de trabajo del sistema nervioso y estimula conexiones mucho más profundas.

“Cuando el cerebro reconoce una melodía aprendida, la señal neuronal viaja rápidamente a través de redes especializadas”, describe el informe del Center for Music in the Brain, y añade que “el procesamiento de secuencias musicales familiares recluta redes corticales más grandes y distribuidas en comparación con las melodías nuevas y no aprendidas”.

Por lo que se puede decir que escuchar los mismos temas una y otra vez es la estrategia del cerebro para experimentar confort, liberar dopamina y transitar por rutas neuronales seguras y previamente dominadas.

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