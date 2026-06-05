Sismo en CDMX: ¿por qué no sonó la alerta sísmica en tu celular y cómo activarla?

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Foto: Cuartoscuro / Archivo

Un sismo de magnitud 5.2 fue registrado este 05 de junio de 2026 a las 14:55:00 horas, con epicentro a 27 kilómetros al oeste de Ometepec, Guerrero, sacudió este viernes a la Ciudad de México y otros estados de la República Mexicana; sin embargo, el sistema de alertamiento en celulares no sonó.

Cabe mencionar que el temblor no ameritó Alerta Sísmica en la capital porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos, señalaron las autoridades.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en la Ciudad de México?

Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, informó que la alerta sísmica en la capital del país no sonó porque el epicentro del temblor se localizó a más de 300 km de la entidad y no superó la magnitud de 6.0.

La Alerta Sísmica NO se activó este día porque el epicentro se localizó a más de 300 km de la Ciudad de México, y no se superó la magnitud 6.0 — urzua_venegas (@VenegasUrzua) June 5, 2026

¿Cómo activar la alerta sísmica en tu celular?

Aunque la razón por la que la alerta sísmica en celulares no sonó este lunes es ajena a los usuarios, el Gobierno de México ha precisado en ocasiones anteriores cómo activar el sistema en los dispositivos móviles.

Android

Entra a “Ajustes”

Selecciona “Notificaciones”

Presiona “Ajustes Avanzados”

Ingresa a “Alertas de Emergencia Inalámbricas”

Activar las alertas en vivo

iOS (iPhone)

Entra a “Configuración”

Ingresa a “Notificaciones”

Scrollea hasta “Alertas Gubernamentales”

Se pueden activar otras opciones: Alerta Amber Alerta de Ejercicio Alerta Extrema Alerta Grave Mensajes de información Mensajes de prueba



Otra opción, ofrecida por la ATDT en febrero de este año, es comunicarse al número 079 para reportarlo.

¿Qué es y cómo funciona la alerta sísmica en celulares?

El coordinador nacional de Infraestructura Digital de la ATDT, Jorge Luis Pérez Hernández explicó en 2027 que se trata de “un sistema que permite enviar alertas rápidas a todos los teléfonos celulares de una zona geográfica ante situaciones de emergencia, utilizando las antenas de la red celular”.

Explicó que el mecanismo opera con base en los estándares internacionales de alertamiento celular dentro de la zona determinada.

“Nosotros como gobierno no lo distribuimos al celular, lo distribuimos hacia los operadores telefónicos; ellos a su vez, a través de las antenas que están colocadas en todo el país, lo distribuyen hacia los dispositivos”. Jorge Luis Pérez Hernández, coordinador nacional de Infraestructura Digital de la ATDT

El sistema se compone con estos elementos:

Rápido: las alertas se envían de forma instantánea

Gratuito: no consume saldo ni datos móviles

Eficiente: no sobrecarga las redes celulares durante una emergencia

Preciso: segmenta zonas de riesgo específicas

Masivo: llega simultáneamente a todos los teléfonos activos con señal

Sólo se requiere activar la función de alertas inalámbricas en el teléfono.

También recordó que este mecanismo nunca sustituirá a otros medios de difusión como altavoces, televisión, radio o redes sociales, sino que los complementa.

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