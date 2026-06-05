Roku lanza Zona de Futbol para seguir la Copa del Mundo; contará con nuevas tecnologías

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Zona Futbol se enfocará al futbol durante el Mundial 2026. Foto: Marco A. Jiménez

La plataforma Roku presentó Zona Futbol, un espacio dedicado a la Copa del Mundo 2026, donde los usuarios podrán ver los partidos de México y las otras selecciones de la justa deportiva, así como otras opciones de entretenimiento relacionadas con el futbol, área que se activará para uso en la app de la plataforma.

Durante un evento organizado en la Ciudad de México, Roku diseñó la Zona Futbol, que permitirá a los usuarios encontrar de forma fácil y rápida todos los partidos de México y de los demás países participantes.

Zona de Futbol Roku. Imagen: Roku

Alejandro Sobrino, senior product manager de Roku Latinoamérica y Vanessa Huppenkothen, comentarista deportiva, que estuvo en el evento como invitada especial, explicaron los detalles de esta nueva función.

“Justamente los usuarios de Roku van a poder disfrutar de la Zona de Futbol… Los 104 partidos van a estar disponibles junto con funcionalidades como ver marcadores en vivo, lista de goleadores y, obviamente, todo lo que suceda alrededor del Mundial”. Vanessa Huppenkothen, comentarista deportiva

Foto: Marco A. Jiménez

La Zona de Futbol funcionará como un “hub” o centro de mando que resuelve la fragmentación de derechos deportivos y evita que el usuario tenga que recordar en qué aplicación se transmite cada partido.

Desde este apartado se podrán ver tanto los encuentros gratuitos como aquellos que requieren una suscripción en alguna plataforma de streaming.

“No más contraseñas, no más este registrar tu pago y extender tu territorio de exposición a problemas de seguridad registrando tus métodos de pago en diferentes plataformas y además más control… Con suscripciones premium tienes un apartado en tu de tu cuenta de Roku donde puedes ver incluso la gráfica de gasto mensual para decir, ‘Oh, ya me pasé de X cantidad, lo tengo que limitar’, y con la misma facilidad puedes cancelar suscripciones o reactivarlas”. Alejandro Sobrino, senior product manager de Roku Latinoamérica

Además de los partidos, los usuarios podrán consultar la tabla de posiciones, marcadores y contenido adicional como documentales deportivos, películas, series y otros materiales relacionados con esta gran competición.

Incluso, habrá un espacio destacado que mostrará la tabla de los mejores goleadores del Mundial 2026 en tiempo real.

Las nuevas tecnologías lanzadas

Para quienes sigan los partidos y quieran escucharlos sin molestias, Roku activó el Modo Audífono, que permite escuchar la televisión con audífonos de manera remota desde la app en el celular, sin interferir con otras personas. Esta función soporta hasta cuatro usuarios simultáneamente con un solo dispositivo.

También permitirá suscribirse a servicios premium directamente desde su plataforma, facilitando la gestión de cuentas y la posibilidad de contratar o cancelar servicios de forma rápida.

Otros servicios disponibles en Roku

Por otro lado, también habló de Roku TV Ready que permite emparejar televisores con sistema operativo Roku con barras de sonido certificadas en México.

Y habló de Backdrop, una función gratuita que transforma la televisión en una galería de arte o fotografías cuando no está en uso.

Cuenta con una biblioteca de obras, colecciones de museos e ilustraciones y, además, permite a los usuarios subir sus propias imágenes desde la app sin límite.

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