El avión X-59 de la NASA rompe por primera vez la velocidad del sonido; promete vuelos más silenciosos

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Es un nuevo paso para los aviones comerciales. Foto: NASA | Lori Losey

El avión experimental X-59 de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ( , por sus siglas en inglés) superó por primera vez la velocidad del sonido, así lo informó la agencia estadounidense este viernes 5 de junio como parte de un importante avance en el desarrollo de la aviación.

Durante una prueba realizada en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en California, el piloto de pruebas de la NASA, Jim “Clue” Less, llevó la aeronave a una velocidad máxima de Mach 1.1, que equivale a aproximadamente 713 millas por hora (unos mil 148 km/h), alcanzando además una altitud de alrededor de 13.22 km. El vuelo tuvo una duración de 81 minutos.

✈️ A historic moment for the X-59 and NASA's Quesst mission.



Watch the moment the X-59 exceeded the speed of sound for the first time ever, marking a major milestone on the path toward demonstrating quiet supersonic flight over land.



The display shows Mach 1.07, but the… pic.twitter.com/m0yFr65My1 — NASA Aeronautics (@NASAaero) June 6, 2026

El logro representa un paso clave para la misión Quesst, un programa de la diseñado para demostrar que es posible viajar a velocidades supersónicas sin generar los estruendosos estampidos sónicos que durante décadas han limitado este tipo de operaciones sobre zonas pobladas.

El X-59 busca eliminar el tradicional estampido sónico

A diferencia de otros aviones supersónicos, el X-59 ha sido diseñado para producir únicamente un leve golpe sonoro, conocido como “thump”, en lugar del fuerte estampido que normalmente acompaña a las aeronaves que superan la velocidad del sonido.

Para esta prueba, un avión de seguimiento F-15 de la NASA acompañó al X-59 y monitoreó su desempeño durante el vuelo. Los estampidos sónicos generados por el F-15 ayudaron a enmascarar cualquier sonido producido por la aeronave experimental.

Avión X-59. Fuente: NASA

“El X-59 se está preparando para su silencioso debut supersónico. Desde el primer vuelo de la aeronave, el 28 de octubre de 2025, el equipo ha logrado un progreso tremendo”, señaló el administrador de la NASA, Jared Isaacman, quien destacó que la aeronave ha completado 16 vuelos en los últimos 90 días.

El funcionario adelantó que el siguiente objetivo será alcanzar una velocidad de Mach 1.4, equivalente a cerca de mil 492 kilómetros por hora, durante una próxima prueba.

NASA quiere cambiar las reglas de la aviación comercial

✈️ JUST IN: The X-59 has gone supersonic!



The X-59 achieved supersonic speeds for the first time ever today — a major milestone for NASA’s Quesst mission and an important step toward upcoming flights that will demonstrate its quiet supersonic technology ahead of future… pic.twitter.com/mwblICs4vN — NASA Aeronautics (@NASAaero) June 5, 2026

El primer vuelo supersónico del X-59 es apenas el comienzo de una fase más ambiciosa. En los próximos meses, la aeronave sobrevolará diversas comunidades de Estados Unidos para recopilar información sobre cómo perciben las personas el ruido generado por este nuevo tipo de tecnología.

Los datos obtenidos serán compartidos con organismos reguladores nacionales e internacionales con el objetivo de desarrollar nuevos estándares acústicos que permitan autorizar vuelos supersónicos comerciales sobre tierra.

De acuerdo con la NASA, estas pruebas podrían abrir la puerta a una nueva generación de aeronaves capaces de reducir significativamente los tiempos de viaje sin causar molestias a las poblaciones que se encuentran bajo las rutas aéreas.

Un proyecto que podría transformar los viajes del futuro

La agencia espacial estadounidense destacó que el X-59 es la pieza central de la misión Quesst, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de tecnologías que hagan viable el transporte supersónico comercial en todo el mundo.

Además de demostrar la viabilidad de los vuelos silenciosos, el programa permitirá validar herramientas de diseño y nuevas tecnologías que podrán ser utilizadas por fabricantes aeronáuticos para desarrollar futuras aeronaves comerciales capaces de alcanzar velocidades superiores al sonido sin generar contaminación acústica.

La NASA considera que estos avances podrían marcar el inicio de una nueva era para la aviación, en la que los pasajeros lleguen a sus destinos en menos tiempo y con un impacto sonoro mucho menor para las comunidades en tierra.

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