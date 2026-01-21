Alertan por la estafa “Currículum en revisión”: SSC advierte cómo opera el fraude

GENERANDO AUDIO...

Pueden robar datos con la estafa “Currículum en revisión”. Foto: Getty images

“Currículum en revisión” es la nueva modalidad de estafa por la que alerta la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Unidad de la Policía Cibernética, se considera una modalidad de fraude laboral mediante la cual ciberdelincuentes buscan engañar a personas que se encuentran en búsqueda de empleo para robar datos personales o información sensible.

De acuerdo con personal especializado en ciberdelitos de la SSC, el modus operandi inicia con una llamada telefónica en la que los delincuentes informan a la víctima que su currículum fue recibido y se encuentra en revisión para un supuesto empleo.

Este mensaje genera confianza y expectativa, lo que incrementa la posibilidad de que la persona siga las instrucciones indicadas. Posteriormente, los estafadores solicitan que la víctima agregue el número a WhatsApp, trasladando la conversación a una plataforma más informal.

¿Cómo manipulan a las víctimas?

Una vez que la comunicación se mantiene por aplicaciones de mensajería instantánea, los delincuentes pueden manipular de forma más directa y privada a la persona, facilitando intentos de fraude.

Durante este proceso, los estafadores pueden:

Solicitar información personal

Pedir datos bancarios

Enviar enlaces maliciosos

Compartir archivos con posible malware

El objetivo es obtener beneficios económicos o acceder de forma ilícita a información confidencial.

Recomendaciones de la Policía Cibernética

Ante este tipo de fraudes laborales, la Unidad de la Policía Cibernética de la SSC emitió las siguientes recomendaciones:

Verificar la autenticidad de la oferta laboral y confirmar que provenga de una empresa legítima

y confirmar que provenga de una empresa legítima No compartir información personal o sensible , como CURP, RFC, INE, contraseñas o datos bancarios

, como No abrir enlaces ni archivos adjuntos enviados por números desconocidos

enviados por números desconocidos Mantener la comunicación por canales oficiales y evitar trasladarla a redes sociales o mensajería instantánea

y evitar trasladarla a redes sociales o mensajería instantánea Desconfiar de ofertas urgentes , promesas de empleo inmediato o sin procesos formales

, promesas de empleo inmediato o sin procesos formales Reportar cualquier intento de fraude a las autoridades correspondientes

a las autoridades correspondientes Monitorear periódicamente cuentas y dispositivos para detectar actividad sospechosa

para detectar actividad sospechosa Capacitarse en ciberseguridad y utilizar antivirus y filtros de spam actualizado

y utilizar antivirus y filtros de spam actualizado Analizar cada oferta con calma antes de tomar decisiones

La Unidad de la Policía Cibernética brinda atención las 24 horas del día para orientación y reporte de incidentes. La ciudadanía puede comunicarse a través de:

Teléfono: 55 5242 5100 , extensión 5086

, extensión Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Aplicación Mi Policía

Redes sociales oficiales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX

Los fraudes laborales representan un riesgo creciente en México, por lo que la prevención, verificación de ofertas y uso de canales seguros son clave para evitar ser víctima de este tipo de engaños.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.