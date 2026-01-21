No es a los 20, revelan la edad exacta en que el deseo sexual masculino alcanza su punto máximo

GENERANDO AUDIO...

El deseo sexual masculino en plenitud. Foto: Getty

Investigadores encontraron que el deseo sexual masculino alcanzó su punto máximo cuando los hombres están a finales de los 30 y principios de los 40 años. El estudio fue publicado en la revista Scientific Reports.

El trabajo de investigación recogió los resultados de 67 mil 334 adultos en el Biobanco de Estonia. Ahí, se analizó la implicación del género, la edad, la orientación sexual, el estado de relación, el número de niños, la satisfacción de la relación, la educación y la ocupación, en su relacionan con el deseo sexual.

“En general, los resultados indican que el género y la edad fueron los predictores más fuertes del deseo sexual, con asociaciones adicionales con el estado de la relación y la orientación sexual”. Estudio

Factores que influyen en el deseo sexual masculino

Para que el deseo sexual masculino alcance su punto máximo, o no, puede variar según algunos factores que se presenten en la vida rutinaria del hombre. La edad y tener hijos, son unos de ellos.

El análisis arrojó que la edad es relevante en el deseo sexual masculino, pues una vez que el varón alcanzó en su vida su punto máximo sexual, este comienza a disminuir gradualmente conforme van envejeciendo de edad.

El tener hijos también representó un hecho interesante, pues se encontró que, en mujeres tener más hijos estaba relacionado con un menor deseo sexual. Pero en los hombres con familias de varios integrantes, se obtuvieron niveles más altos de deseo.

¿Quién tiene mayor deseo sexual, mujeres u hombres?

Los hombres reportaron un mayor deseo sexual que las mujeres en la mayoría de las edades. Las participantes también mostraron una disminución en el deseo con la edad, pero sus niveles se mantuvieron consistentemente más bajos que los de los varones.

“Los hombres tuvieron puntuaciones de deseo significativamente (F(1, 67,333) = 15.202, p <0,001) más altas (M = 0,65, DE = 0,81) en comparación con las mujeres (M = -0,28, DE = 0,94), con un tamaño de efecto estandarizado de η 2 = 0,18, β = 0,93”. Estudio

¿Qué personas experimentan mayor deseo sexual?

Las personas bisexuales y pansexuales a menudo reportaron niveles más altos de deseo debido a patrones de atracción más amplios y flexibilidad relacional. Mientras que los individuos asexuales arrojaron niveles más bajos, lo que refleja una orientación distinta del trastorno de deseo sexual hipoactivo, así lo indicó el trabajo de investigación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento