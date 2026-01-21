Video captura tres poderosas erupciones de la corona del Sol, su parte más caliente

GENERANDO AUDIO...

Corona del Sol tomada por la ESA en 2025.

La Agencia Espacial Europea (ESA) capturó una impactante animación de tres poderosas erupciones en la corona interna del Sol, la parte más caliente de esta estrella. La imagen fue tomada por Proba-3, una misión de vuelo que estudia la actividad solar.

“La corona es extremadamente caliente, unas doscientas veces más caliente que la superficie del Sol”, explica Andrei Zhukov, del Observatorio Real de Bélgica, investigador principal de la Asociación de Naves Espaciales para la Investigación Polarimétrica y de Imágenes de la Corona Solar (ASPIICS).

Cabe destacar, que en 2025 científicos revelaron las primeras imágenes del polo sur del Sol, ahora esta animación explora la corona.

“A veces, cerca del Sol se observan estructuras hechas de plasma relativamente frío (gas cargado); aunque todavía están alrededor de los 10.000 grados Celsius, son mucho más frías que la corona caliente de un millón de grados que las rodea, creando lo que llamamos una prominencia”, dijo Zhukov.

Las prominencias pueden expandirse hacia afuera del Sol y “entrar en erupción”, rompiéndose y enviando plasma en diferentes direcciones.

Capturan tres explosiones en lo corona del Sol en 5 horas

Esta animación fue resultado de la observación del Sol durante un período activo el 21 de septiembre de 2025, Las imágenes fueron tomadas cada cinco minutos, las cuales registraron tres erupciones de prominencia en cinco horas.

“Es raro ver tantas erupciones prominentes en tan poco tiempo, así que estoy muy contento de que hayamos podido capturarlas tan claramente durante nuestra ventana de observación”, añadió Andrei.

La misión Proba-3 de la Agencia Espacial Europea consta de dos naves espaciales capaces de volar en una formación controlada con precisión para crear eclipses solares artificiales en órbita.

¿Qué es la corona solar?

La corona solar es la parte exterior de la atmósfera del Sol. No se suele ver porque el Sol emite una luz muy brillante, así que se tienen que usar instrumentos especiales. Sin embargo, se puede ver durante un eclipse total de Sol, explicó la NASA.

Puede alcanzar temperaturas extremadamente altas. Sin embargo, la corona emite una luz muy tenue porque es aproximadamente 10 millones de veces menos densa que la superficie del Sol.

“Esta baja densidad hace que la corona sea mucho menos brillante que la superficie del Sol”, dijo la agencia.