FBI crea una ciudad real para entrenar a sus agentes contra ciberataques… ¡tiene un hospital real y más!

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La ciudad del FBI para ensayar contra ciberataques | Fotos: FBI y Getty Images – IA

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) recreó una ciudad real de más de 2 mil 44 metros cuadrados. Este entorno hiperrealista está diseñado específicamente para que sus agentes especiales, analistas y expertos forenses aprendan a identificar, investigar y combatir los ciberataques más complejos del mundo actual.

La “ciudad” opera bajo el nombre oficial de Kinetic Cyber Range y se encuentra ubicada en el campus tecnológico que la agencia posee en Huntsville, Alabama. Con esta iniciativa, el organismo busca abandonar las aulas tradicionales de informática y sumergir a su personal en escenarios de presión absoluta que emulan con fidelidad la sociedad moderna.

❗️ Imagine a whole town built just to fight cybercrime. The FBI's Kinetic Cyber Range in Huntsville, Alabama is a 22,000-sq-ft fully furnished replica of a small U.S. community. Houses, a hospital, a courthouse, a power plant, and even a data center with more than 200 physical… pic.twitter.com/OIvvpJMXgL — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) June 14, 2026

FBI crea una ciudad funcional con hospitales, centros de datos y más

La “mini ciudad” está equipada con infraestructuras operativas reales que incluyen:

Casas particulares

Habitaciones de hotel

Una gasolinera

Una compañía eléctrica

Un hospital completamente funcional

Fuente: Europa Press

Cada una de estas edificaciones dispone de fachadas, mobiliario común, cableado estructurado e integra de forma activa dispositivos inteligentes y sistemas de conectividad que imitan la actividad comercial diaria.

El núcleo tecnológico de la instalación es un robusto centro de datos provisto con más de 200 servidores en pleno funcionamiento que corren bajo entornos operativos de Windows y Linux.

Dentro de este complejo técnico, los estudiantes deben interactuar físicamente con los equipos de computación para contrarrestar intrusiones complejas y ejecutar protocolos de seguridad digital avanzados.

Uno de los escenarios más críticos simula un ataque masivo de ransomware que bloquea por completo la red informática del nosocomio local, poniendo en riesgo teórico la vida de pacientes.

Los agentes en formación se ven obligados a resolver la emergencia combinando sus habilidades técnicas con la gestión de crisis humanas y la presión psicológica del tiempo limitado.

FBI simula ciberataques bajo entornos controlados y sin riesgos

A diferencia de las antiguas capacitaciones teóricas en salones de clases, este laboratorio tecnológico a gran escala representa un entorno completamente aislado de la red pública de internet.

Dicha condición permite que los investigadores informáticos cometan errores operativos graves durante las prácticas, analicen los fallos de seguridad cometidos y aprendan de ellos sin generar un riesgo cibernético real.

El plan de estudios práctico está diseñado para que los alumnos ejecuten órdenes de registro corporativas y colaboren con administradores de sistemas para recuperar pruebas digitales ocultas.

Asimismo, los agentes inspeccionan viviendas repletas de dispositivos domésticos conectados a internet (IoT) con el fin de determinar con precisión cuáles equipos deben ser incautados legalmente.

La plataforma informática del complejo se actualiza de manera constante para reflejar con exactitud las amenazas emergentes de la internet profunda y las técnicas delictivas más recientes.

Con esto se garantiza que los equipos de respuesta inmediata estén plenamente preparados ante las modalidades delictivas que emplean actualmente los principales actores maliciosos globales.

Formación conjunta de divisiones del FBI en ciberseguridad

La puesta en marcha del Kinetic Cyber Range ha permitido unificar las metodologías de entrenamiento de diferentes organismos especializados, logrando una cooperación interdepartamental inédita.

La División de Tecnología Operativa, enfocada principalmente en la informática forense, ahora trabaja hombro con hombro con la División Cibernética, encargada de la neutralización de intrusiones.

Para los investigadores dedicados de forma exclusiva a la ciberseguridad, las dinámicas de trabajo dentro de la ciudad ficticia se centran de lleno en el rastreo criminal de redes complejas.

El personal aprende a seguir de forma milimétrica las huellas digitales de los delincuentes y a contener la propagación masiva de código dañino o malware en sistemas corporativos.

Desde su inauguración oficial en febrero del año pasado, las instalaciones de Alabama ya han capacitado con éxito a más de mil 400 estudiantes de seguridad pública.

Entre los egresados se cuenta tanto personal interno del buró como socios estratégicos de diversas agencias federales, consolidando un nuevo estándar en la formación técnica frente al crimen cibernético.

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