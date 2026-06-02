Solsticio de verano 2026 en México: fecha, hora y significado de este fenómeno

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El solsticio de verano marca el inicio de una nueva estación y, aunque muchas personas asocian este fenómeno astronómico con los primeros días del mes de junio, existe una fecha y hora exactas en las que ocurre oficialmente el cambio estacional en el hemisferio norte.

Además de señalar el cambio de estación, el evento también se caracteriza por traer el día con más horas de luz solar y la noche más corta del año.

¿Qué es el solsticio de verano y cuándo es?

El solsticio de verano de 2026 ocurrirá el próximo 21 de junio a las 02:24 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

Fecha y hora exacta del solsticio de verano en México ¿Cuándo? Domingo 21 de junio de 2026

Domingo 21 de junio de 2026 ¿A qué hora? 02:24 horas (tiempo del Centro de México)

Este fenómeno astronómico marca el inicio oficial del verano en la República Mexicana y en gran parte del hemisferio norte.

Por su parte, de acuerdo con la aplicación especializada Star Walk Space, el solsticio de verano ocurre cuando uno de los hemisferios de la Tierra alcanza su máxima inclinación hacia el Sol.

La Tierra gira alrededor del Sol mientras mantiene una inclinación aproximada de 23.5 grados sobre su eje; debido a esta inclinación, la cantidad de luz solar que recibe cada hemisferio cambia a lo largo del año, dando origen a las estaciones.

Cuando el hemisferio norte se encuentra orientado lo más posible hacia el Sol, se produce el solsticio de junio, fenómeno que da inicio al verano astronómico y genera la mayor duración de luz diurna del año. Por esta razón, el 21 de junio de 2026 será la jornada más larga para los habitantes de México y otros países ubicados en el hemisferio norte.

¿Qué significa este fenómeno astronómico?

La palabra “solsticio” proviene del latín solstitium, que significa “sol quieto”. Así lo explicó Julieta Fierro Gossman, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM.

“En esos días parece que el Sol deja de moverse en el cielo, pues alcanza su punto más al norte (en junio) o más al sur (en diciembre)”, dijo en 2024, durante una entrevista sobre este fenómeno.

Esto sucede porque la Tierra gira inclinada sobre su eje, lo que hace que los hemisferios reciban distinta cantidad de luz solar a lo largo del año. Por ejemplo:

Cuando el polo norte se inclina hacia el Sol → verano en el hemisferio norte

se inclina hacia el Sol → Cuando el polo sur se inclina hacia el Sol → verano en el hemisferio sur

¿Por qué no siempre coincide el solsticio con el verano meteorológico?

Una duda frecuente de acuerdo con la aplicación es saber por qué no coinciden siempre ambas fechas; ante esto, Star Walk explicó que existen dos formas de medir las estaciones. La primera es la astronómica, que depende de fenómenos como los solsticios y equinoccios. La segunda es la meteorológica, utilizada por climatólogos y especialistas del clima para facilitar el análisis de datos y estadísticas.

Las estaciones meteorológicas dividen el año en bloques fijos de tres meses, por lo que el verano meteorológico inicia el 1 de junio. En cambio, el verano astronómico comienza exactamente en el momento en que ocurre el solsticio.

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