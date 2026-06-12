México entra al mapa de ciudades en riesgo por calor extremo

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Foto: AFP.

Una ciudad de la República Mexicana aparece en el ranking de las entidades consideradas en riesgo por calor extremo, según un estudio publicado en Sustainable Cities and Society. La investigación analizó 205 urbes con más de un millón de habitantes y comparó qué tan expuesta, vulnerable y preparada está su población frente al calor.

La investigación sostiene que Mérida aparece dentro del top 50 de ciudades evaluadas por riesgo compuesto de calor, con un puntaje total de 0.58.

Mérida aparece en ranking global por riesgo de calor extremo

El trabajo, que lleva por nombre el estudio Moving beyond exposure: a globally comparable framework for heat risk assessment in citie, no mide sólo qué ciudades son más calurosas, también revisa qué tan vulnerable es la población y qué capacidad tiene cada ciudad para responder ante temperaturas extremas.

En el caso de Mérida, el estudio coloca a la capital yucateca en el lugar 47.

Esto significa que Mérida no aparece entre las 10 ciudades con mayor riesgo del mundo, pero sí forma parte del grupo destacado en la tabla de las 50 ciudades con mayor puntaje dentro del análisis.

¿Dónde está el mayor riesgo por calor extremo?

El estudio encontró que más del 95% de las ciudades ubicadas por encima del 90% de riesgo compuesto están en Asia del Sur, el Sudeste Asiático y África Subsahariana.

Al Basrah, Iraq — 0.83 Ahmadabad, India — 0.79 Bamako, Mali — 0.78 Nagpur, India — 0.76 Quezon City, Filipinas — 0.70 Baghdad, Iraq — 0.70 Madurai, India — 0.73 Faisalabad, Pakistán — 0.78 Lagos, Nigeria — 0.76 Hyderabad, Pakistán — 0.79 Barranquilla, Colombia — 0.78 Ibadan, Nigeria — 0.73 Port Harcourt, Nigeria — 0.74 Conakry, Guinea — 0.77 Bhopal, India — 0.75 Ho Chi Minh City, Vietnam — 0.70 Kaduna, Nigeria — 0.74 Bandung, Indonesia — 0.71 Port-au-Prince, Haití — 0.65 Kanpur, India — 0.67 Luanda, Angola — 0.72 Cairo, Egipto — 0.69 Pune, India — 0.66 Kinshasa, Congo, DRC — 0.67 Manila, Filipinas — 0.69 Patna, India — 0.73 Manaus, Brasil — 0.66 Lahore, Pakistán — 0.65 Abidjan, Cote d’Ivoire — 0.71 Rawalpindi, Pakistán — 0.69 Hyderabad, India — 0.68 Accra, Ghana — 0.70 Bangalore, India — 0.69 Hanoi, Vietnam — 0.65 Kolkata, India — 0.66 Jaipur, India — 0.70 Palembang, Indonesia — 0.68 Bangkok, Tailandia — 0.61 Benin City, Nigeria — 0.65 Dar es Salaam, Tanzania — 0.70 Lucknow, India — 0.68 Phnom Penh, Camboya — 0.73 Surabaja, Indonesia — 0.72 Guayaquil, Ecuador — 0.67 Mumbai, India — 0.63 Goiania, Brasil — 0.61 Mérida, México — 0.58 Maputo, Mozambique — 0.59 Chennai, India — 0.64 Dhaka, Bangladesh — 0.65

Calor extremo no siempre significa mayor riesgo

Una de las claves del estudio es que la exposición al calor no basta para definir el riesgo. Por eso, algunas ciudades muy calurosas pueden tener menor riesgo compuesto si cuentan con más vegetación, costos de energía más accesibles o mejores condiciones para enfrentar el calor.

El estudio menciona que Kuala Lumpur, Bangkok, Samut Prakan y Jeddah están entre las ciudades con alta exposición al calor, pero no entran al grupo de mayor riesgo compuesto por su mayor capacidad de respuesta.

¿Qué factores aumentan el riesgo por calor?

La investigación usa tres componentes principales para medir el riesgo urbano por calor:

Amenaza por calor: mide estrés térmico acumulado y temperatura de superficie.

mide estrés térmico acumulado y temperatura de superficie. Vulnerabilidad: considera edad, capacidad económica y acceso a aire acondicionado.

considera edad, capacidad económica y acceso a aire acondicionado. Falta de capacidad de respuesta: incluye vegetación, cobertura de árboles y costos de electricidad.

Dicho de forma simple, una ciudad puede tener mucho calor, pero el riesgo crece más cuando hay poca sombra, menos recursos, energía costosa o baja capacidad para enfriar viviendas y espacios urbanos.

Los autores aclaran que el análisis usa datos globales armonizados de 2019 y 2020. También precisan que el ranking sirve como herramienta comparativa, no como una predicción directa de muertes, enfermedades o pérdidas económicas.