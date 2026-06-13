Anthropic suspende Mythos 5 y Fable 5 de su IA, tras orden del gobierno estadounidense

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El Gobierno de Trump pidió medidas contra la IA de Anthropic. Foto: AFP

La empresa estadounidense de inteligencia artificial Anthropic suspendió el acceso a sus modelos más avanzados de IA tras una orden del gobierno de Estados Unidos, que argumentó riesgos para la seguridad nacional.

Esta decisión afecta a Mythos 5 y Fable 5, dos tecnologías presentadas esta semana por la compañía creadora del chatbot Claude.

Gobierno de Trump ordena restringir acceso a modelos de IA

Anthropic informó que el gobierno del presidente Donald Trump instruyó, mediante controles de exportación, suspender el acceso a estos modelos para cualquier ciudadano extranjero, dentro o fuera de Estados Unidos, incluidos empleados extranjeros de la propia empresa.

Debido a que no puede filtrar de forma inmediata a todos sus usuarios, la compañía decidió desactivar ambos modelos para la totalidad de sus clientes.

Según el medio Axios, la orden habría sido emitida por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, luego de que las autoridades detectaran que una empresa logró eludir las salvaguardas de seguridad implementadas en estos sistemas.

Los modelos afectados son capaces de detectar y explotar vulnerabilidades de ciberseguridad con una rapidez y precisión sin precedentes, lo que habría generado preocupación dentro del gobierno estadounidense.

Anthropic rechaza la decisión

La empresa calificó la medida como resultado de un “malentendido” y expresó su desacuerdo con la decisión.

“No estamos de acuerdo con que el hallazgo de una posible vulnerabilidad, aunque limitada, deba ser motivo para retirar un modelo comercial que ya utilizan cientos de millones de personas”, señaló la compañía en un comunicado.

Anthropic advirtió que aplicar este criterio al resto de la industria podría frenar significativamente el despliegue de nuevos modelos avanzados de inteligencia artificial.

La empresa aseguró que trabaja para restablecer el acceso a los sistemas lo antes posible, mientras que el resto de sus modelos continúa operando con normalidad.

Europa reacciona y pide mayor soberanía tecnológica

La Unión Europea, que había obtenido acceso a Mythos a principios de junio tras varias semanas de negociaciones, afirmó que la situación demuestra la necesidad de fortalecer la soberanía tecnológica del bloque.

Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea, indicó que Bruselas analiza las implicaciones de la decisión mientras avanza en estrategias para reducir la dependencia tecnológica de Estados Unidos y Asia en sectores clave, incluida la IA.

Una empresa que promueve la regulación de la IA

Fundada en 2021 por los hermanos Dario Amodei y Daniela Amodei, junto con otros exdirectivos de OpenAI, Anthropic ha defendido durante años la regulación de la inteligencia artificial.

Esta misma semana, Dario Amodei propuso la creación de auditorías obligatorias para los modelos más potentes de IA. Sin embargo, la empresa sostuvo que cualquier supervisión debe realizarse mediante procedimientos transparentes y basados en criterios técnicos.

La compañía también mantiene diferencias con la administración Trump. En marzo, el Pentágono canceló contratos con Anthropic al considerarla un riesgo para la cadena de suministro. La empresa respondió judicialmente y aseguró que fue sancionada por negarse a que su tecnología fuera utilizada para vigilancia masiva o sistemas de armas autónomas.

Mythos 5 y Fable 5, los modelos más avanzados de Anthropic

Mythos 5 representa la tecnología más sofisticada desarrollada por Anthropic hasta ahora. Debido a sus capacidades en áreas sensibles como la ciberseguridad, su uso estaba limitado a unas 200 organizaciones seleccionadas en coordinación con el gobierno estadounidense.

Por su parte, Fable 5 es la primera versión pública derivada de la plataforma Mythos, aunque incorpora restricciones específicas para evitar usos relacionados con ataques cibernéticos o amenazas biológicas y químicas.

Anthropic, valorada en cerca de un billón de dólares, presentó el pasado 1 de junio su solicitud para salir a Bolsa, siguiendo una estrategia similar a la de su competidor OpenAI.

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