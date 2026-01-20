Veronika, la primera vaca “inteligente” que aprendió a usar herramientas

GENERANDO AUDIO...

Veronika rascándose con el palo de una escoba. Current Biology

Veronika, una vaca parda suiza de 13 años procedente de la campiña austriaca, sorprendió a científicos al convertirse en la primera vaca documentada que utiliza una herramienta para rascarse, según un estudio publicado en la revista Current Biology.

El hallazgo pone en duda la idea extendida de que el ganado tiene capacidades cognitivas limitadas, y abre una discusión sobre cómo se subestima a los animales domésticos.

La conducta de esta “vaca inteligente” fue detectada hace una década por un panadero de un pequeño pueblo montañoso del sur de Austria. Él notó que, cuando Veronika tenía picazón, tomaba un palo con la boca y lo usaba para rascarse.

Con el tiempo, su técnica no solo se repitió, mejoró.

Veronika, la primera vaca que aprendió a usar herramientas.

Los investigadores describieron que Veronika podía tomar objetos grandes, como una escoba, y moverlos con la lengua para conseguir un rascado más efectivo.

¿Qué herramienta usó y cómo lo hizo?

Para comprobar si era un comportamiento flexible y no un simple accidente, el equipo diseñó una prueba con una herramienta asimétrica, un cepillo tipo escoba, con un extremo de cerdas y otro de palo.

Durante siete sesiones, los científicos registraron 76 episodios de uso de la herramienta. En cada ensayo, la orientación del objeto se colocó de forma semi-aleatoria.

Veronika manipuló el cepillo con la boca. Primero lo levantaba y lo acomodaba con la lengua, y luego lo aseguraba de forma lateral en el espacio entre dientes, para mantener un agarre estable y controlar la punta del objeto.

El estudio señaló que la vaca aplicó la herramienta únicamente en la parte trasera del cuerpo, como lomo, grupa, ubre y pliegues de piel del abdomen, zonas difíciles de alcanzar sin ayuda.

No fue al azar: Veronika eligió el extremo según la zona del cuerpo

Los científicos esperaban que Veronika prefiriera el extremo con cerdas por ser más efectivo para rascar. En general, así ocurrió, la vaca usó más el lado del cepillo que el del palo.

Pero hubo un detalle clave, ya que su elección cambió según la parte del cuerpo.

Cuando se rascaba zonas superiores y de piel más gruesa, como la parte alta del cuerpo, usaba principalmente las cerdas. En cambio, al intentar llegar a áreas más delicadas, como la ubre o pliegues de piel del vientre, prefería el extremo del palo.

Los autores interpretan que esta diferencia tiene sentido mecánico, pues las cerdas generan fricción para un “rascado fuerte”, mientras que el palo reduce el riesgo de lastimar la piel sensible.

¿Por qué este caso llamó tanto la atención de científicos?

El comportamiento no se considera un simple truco. Para los científicos, se trata de un uso de herramienta dirigido a aliviar la comezón, posiblemente causada por insectos.

Además, destacaron que Veronika tomó el objeto, lo ajustó y lo orientó según lo que necesitaba, lo que sugiere control y anticipación del movimiento.

La investigación señaló que este tipo de acciones ha sido documentado de forma consistente en chimpancés, pero no en otros mamíferos no primates.

¿Qué dice esto sobre la inteligencia del ganado?

Los autores subrayaron que, pese a más de 10 mil años de domesticación, el conocimiento científico sobre la cognición del ganado sigue siendo limitado y suele enfocarse en productividad o bienestar.

También plantearon que las vacas podrían tener capacidades que rara vez se observan porque viven en ambientes con pocos estímulos u objetos con los que puedan interactuar.

En ese sentido, el caso de Veronika habría sido posible porque vivía bajo condiciones “inusualmente ricas” para una vaca, es decir, con acceso a herramientas y espacio suficiente para experimentar.

Los investigadores incluso mencionaron que, aunque existen observaciones anecdóticas en redes sociales de vacas rascándose con objetos, antes de este trabajo no se había verificado de forma experimental en ganado.

Para los autores, Veronika desafía la exclusión histórica de los animales de granja en conversaciones sobre inteligencia animal.

