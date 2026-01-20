Elon Musk libera el algoritmo de X en código abierto tras polémicas por IA

GENERANDO AUDIO...

Elon Musk busca que exista más transparencia en X. Foto: AFP

Elon Musk, propietario de la red social X, publicó en código abierto el algoritmo de recomendación de la plataforma, tal como lo había anunciado el pasado 10 de enero.

La decisión se da tras una serie de polémicas relacionadas con el uso de inteligencia artificial, entre ellas la generación de imágenes explícitas a petición de usuarios, incluidos casos que involucraron desnudos de menores de edad, lo que incrementó el debate sobre la moderación de contenidos en la red social.

Algoritmo de X ya está disponible en GitHub

Aunque Musk había adelantado que el algoritmo sería publicado la semana pasada, fue este martes cuando el código se hizo público en la plataforma para desarrolladores GitHub, donde puede redistribuirse, modificarse y utilizarse libremente bajo los términos del software de código abierto.

A través de un mensaje en X, el empresario confirmó la publicación del algoritmo y lo calificó como “tonto”, además de señalar que requiere “mejoras masivas”.

“Al menos puedes ver que nos esforzamos por mejorarlo en tiempo real y con transparencia. Ninguna red social hace esto”, escribió Musk en la plataforma.

No es la primera vez que X abre su código

Esta no es la primera ocasión en que Elon Musk decide compartir parte del funcionamiento interno de X. En 2023, meses después de asumir el control de la compañía, el empresario publicó en GitHub el código del feed “Para ti”, una de las secciones principales de la red social.

Con esta nueva publicación, la compañía busca reforzar su discurso de transparencia tecnológica frente a las críticas sobre la forma en que se recomienda contenido a los usuarios.

¿Cómo funciona el algoritmo de recomendación de X?

El algoritmo del feed “Para ti” de X se basa en dos fuentes principales para sugerir contenido:

Thunder : publicaciones de cuentas que el usuario sigue

: publicaciones de cuentas que el usuario sigue Phoenix: contenidos de otras cuentas dentro de la plataforma

A partir de estas fuentes, el sistema procesa, filtra y ordena las publicaciones según su relevancia para cada usuario.

Filtros y moderación de contenidos en la app de Elon Musk

El algoritmo elimina automáticamente:

Publicaciones duplicadas

Contenido de cuentas bloqueadas

Temas que no coinciden con los intereses del usuario

Palabras silenciadas

Publicaciones ilegales o inapropiadas

Inteligencia artificial y modelo “Transformer”

Para la clasificación de contenido, el sistema utiliza la misma arquitectura Transformer que Grok, la inteligencia artificial de X. Cada publicación recibe una puntuación basada en el historial de interacciones del usuario, como clics, respuestas o tiempo de visualización.

Las publicaciones con mayor puntuación tienen más probabilidades de aparecer en el feed del usuario.

Este enfoque elimina el método tradicional de selección manual de características y apuesta por un aprendizaje de extremo a extremo, diseñado para predecir con mayor precisión los intereses de cada usuario.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.