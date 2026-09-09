¿Con cuántas cubas o cervezas ya no pasas el alcoholímetro en CDMX?

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¿Cuántas copas se permiten en el alcoholímetro en CDMX? Foto: Cuartoscuro

En las próximas Fiestas Patrias, el consumo de alcohol se eleva de manera considerable. Así que, si conduces y piensas que una no es ninguna, más vale que sepas cuáles son los límites del alcoholímetro en la Ciudad de México (CDMX).

Reglamento de Tránsito de la CDMX

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la capital mexicana, en su artículo 50, queda prohibido conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0.4 miligramos por litro (es decir, cuando soplas a través de las pruebas del alcoholímetro), así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos.

¿Existe un número de bebidas permitido?

El límite permitido por el alcoholímetro en la CDMX no puede traducirse en un número fijo de tragos, cervezas o copas, pues la concentración de alcohol puede variar de una persona a otra, dependiendo de factores como el peso, el sexo, el metabolismo, la cantidad y graduación de la bebida y el tiempo transcurrido desde su consumo.

Por ello, no existe una cantidad de bebidas que garantice pasar el alcoholímetro. Aunque una persona consuma una cantidad aparentemente pequeña de alcohol, podría superar el límite establecido por el Reglamento de Tránsito.

Prestadores de servicio de transporte

Para los casos de prestadores de servicios de transporte de pasajeros, vehículos de emergencia o de carga, no hay excusa, no deben existir rastros de alcohol:

Reglamento de Tránsito de la CDMX

“Los conductores de vehículos destinados al servicio de transporte público, de pasajeros, transporte escolar o de

personal, vehículos de emergencia, de transporte de carga o de transporte de sustancias tóxicas o peligrosas,

no deben presentar ninguna cantidad de alcohol en la sangre o en aire espirado.“

Durante las Fiestas Patrias, la recomendación es no combinar alcohol y volante. En la Ciudad de México, superar los límites establecidos por el Reglamento de Tránsito puede derivar en sanciones administrativas, por lo que la opción más segura es designar a una persona conductora que no beba o utilizar alguna alternativa de transporte.

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