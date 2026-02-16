Histórico: descubren nueva especie de serpiente en México

GENERANDO AUDIO...

Foto: GettyImages / Ilustrativa

La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) informó sobre el hallazgo en México de una nueva especie de serpiente que ha sido bautizada como Yakacoatl tlalli. Este descubrimiento fue posible gracias al trabajo en conjunto de un equipo de investigación de la UNAM, la BUAP, la Universidad de Texas y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Encuentran nueva especie de serpiente en México

De acuerdo con la información difundida en la Gaceta de la UNAM, una de las características más destacadas de Yakacoatl tlalli es que se trata de una serpiente que tiene una vida principalmente subterránea. Esta especie forma parte de la tribu Sonorini, un grupo de serpientes que pasan la mayor parte de su vida bajo tierra.

La tribu Sonorini se concentra en la parte norte de México y el sur de Estados Unidos y se caracteriza por tener menos escamas en la cabeza, además de una serie de modificaciones en el cráneo que les permite excavar por el suelo de manera más eficiente.

Las especies subterráneas suelen tener ojos reducidos, pero Yakacoatl tlalli mantiene sus órganos visuales grandes, lo que lo diferencia de su grupo.

Otro aspecto que ayudó a identificar a Yakacoatl tlalli como una especie nueva fue la presencia de una estructura completamente distinta de hemipenes en comparación con otras serpientes. Los hemipenes son estructuras reproductoras presentes en machos de serpientes y lagartijas.

Hasta el momento solo se han detectado tres especímenes de esta nueva especie, de los cuáles, sólo uno fue encontrado con vida, lo cuál es una muestra de que se trata de una especie difícil de detectar. Se sabe que su distribución está restringida a la cuenca del Río Balsas.