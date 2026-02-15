Crew-12 llega a la Estación Espacial Internacional tras evacuación médica

GENERANDO AUDIO...

Crew-12 iniciará investigaciones en la ISS. Foto: AFP

Cuatro astronautas de la misión Crew-12 llegaron el 14 de febrero a la Estación Espacial Internacional (ISS, por su siglas en inglés) para iniciar una misión de investigación de varios meses, en sustitución de una tripulación que regresó antes de lo previsto a la Tierra debido a un problema médico.

La cápsula espacial se acopló con éxito al laboratorio orbital tras un viaje de aproximadamente 34 horas, luego de despegar desde Cabo Cañaveral, Florida, a bordo de un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX.

Crew-12 continuará la presencia humana en el espacio

La tripulación está integrada por los astronautas Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev.

Tras su llegada, Jessica Meir destacó el significado de esta misión para la exploración espacial.

“Hemos tendido un puente en la presencia continua de la humanidad en el espacio, que abarca más de 25 años en este mismo lugar”, declaró la astronauta.

También subrayó la importancia de la cooperación internacional en la estación orbital.

“Al mirar hacia la Tierra desde estas ventanas, recordamos que la cooperación no solo es posible, sino que es esencial. Aquí arriba no hay fronteras y la esperanza es universal”, agregó.

La nueva tripulación llevará a cabo experimentos científicos, investigaciones médicas y tareas operativas durante su estancia en la ISS.

Crew-12 sustituye a tripulación evacuada por emergencia médica

La misión Crew-12 reemplaza a la Crew-11, que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, en lo que se convirtió en la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.

Desde entonces, la ISS permaneció habitada únicamente por tres astronautas, reduciendo temporalmente el tamaño habitual de la tripulación.

La NASA no reveló detalles sobre el problema de salud que obligó a adelantar el regreso de los astronautas de la misión anterior.

La Estación Espacial Internacional se acerca al final de su ciclo

La ISS orbita la Tierra a unos 400 kilómetros de altura y ha estado habitada de forma continua durante más de 25 años, convirtiéndose en un laboratorio clave para la investigación científica en microgravedad.

La misión Crew-12 forma parte de las últimas expediciones previstas para la estación, cuyo retiro está programado para 2030. De acuerdo con los planes actuales, el laboratorio orbital será guiado hacia la atmósfera terrestre para su desintegración controlada en una zona remota del océano Pacífico.

La llegada de Crew-12 garantiza la continuidad de las investigaciones científicas y la presencia humana en el espacio en esta fase final de operaciones de la estación.

