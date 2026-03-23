Nothing, la marca de celulares transparentes que voltea al pasado para construir el futuro: “Es como magia”

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Nothing, la marca “transparente” que compite con los gigantes | Imagen: UnoTV

David Sanmartin se sienta en un sillón con total serenidad, ha pasado tres días en la Ciudad de México y celebró haber tenido tiempo de comerse unos taquitos clásicos mexicanos. El español visitó la capital mexicana para hablar de una marca tecnológica que es como él: transparente. Se trata de Nothing.

La marca de los celulares transparentes tiene casi seis años de existencia y casi cuatro de presencia en México. En marzo de este año, la empresa anunció el 4(a) Phone y el 4(a) Phone Pro, la razón de que David, cofundador de la compañía británica, estuviera de visita en la tierra de las tortas de tamal y las trajineras.

En entrevista exclusiva con Unotv.com, dirigió la mirada hacia el futuro y el pasado en una industria de anuncios constantes. Desde su particular visión, la tecnología debe pasar a segundo plano, permitiendo que el usuario recupere el control de su atención.

Al mismo tiempo que Sanmartin dictaba esta nueva máxima de la tecnología, el reportero frente a él buscaba información y respuestas en tres aplicaciones simultáneas con dos dispositivos distintos. Las paradojas de la tecnología.

Nothing, en el segundo capítulo de una breve historia

Nothing es una empresa que hace hardware, con productos como teléfonos, auriculares y relojes, señalando a una mesa llena de dispositivos de reciente lanzamiento. Al ver la mesa, recordó la esencia de la marca.

“Es hacer que la tecnología pase a ser ‘nothing’, a hacer nada a un segundo plano. Que parezca un poco de magia, entre comillas, y que la gente no tenga que estar preocupada de cómo funciona el teléfono, sino que simplemente funcione”. David Sanmartin, cofundador de Nothing

Esta visión minimalista, que está al interior y al exterior de sus celulares, también se presta a los chistes de doble sentido, en el sentido menos mexicano de la palabra.

“Esta filosofía parte de poder decir a los inversores: ‘Thank you for nothing‘ y ese tipo de cosas que también han sido muy divertidas y que se prestan mucho pues a a la broma”, confesó con una sonrisa sutil.

Actualmente, la marca atraviesa una fase crucial que él denomina como el “segundo capítulo“, tras cinco años de experimentar y hacerse un nombre.

Ahora, la magia de Nothing busca consumar un nuevo truco, como sacar un conejo de un sombrero: expandirse, vender más producto y lograr que más gente pueda tocar y comprar un dispositivo de Nothing.

Nostalgia y optimismo en el diseño de los celulares transparentes

Llegar a la plática con David Sanmartin en un lugar llamado “Black Hole” fue un recordatorio de que la tecnología nueva no siempre es un milagro. Un error en el GPS transformó un viaje de 25 minutos en una odisea de más de una hora en la CDMX.

De repente, las guías Roji parecían una idea sin caducidad. Nostalgia, se le conoce a ese sentimiento. El origen de Nothing es justamente eso, recordar las viejas tecnologías y los diseños que enamoraron a los creadores de hoy cuando aún eran niños.

“Teníamos varios conceptos y cuando vimos las transparencias, tuvimos clarísimo que ese era el diseño esencialmente ‘nothing’. La tecnología debe pasar por eso, a ser transparente en el sentido más literal. También creíamos que nos daba también ese toque nostálgico de cuando la tecnología era una cosa que la gente veía con optimismo”. David Sanmartin, Nothing

Marzo de 2026, la inteligencia artificial comienza a ser el componente básico fundamental de todo dispositivo; las redes sociales se adueñaron del juego hace años. David Sanmartin ve a este último fenómeno como el responsable de que la tecnología provoque desconfianza.

Nothing tiene la misión de regresar la esperanza que antes radicaba en la tecnología, recordando los mágicos diseños de los dispositivos antiguos. No es casualidad que cualquier dispositivo de la marca recuerde a una consola portátil de los años 80.

Es por eso que la empresa británica centra su visión en el diseño de sus dispositivos; sin embargo, sería inocente pensar que un celular, reloj o par de audífonos funcionan solo por las apariencias. Esas engañan, dicen las abuelas.

El secreto detrás del éxito de Nothing

Al plantearle que los usuarios tienden a pensar que Nothing se reduce únicamente a la estética, David Sanmartin mantuvo la misma serenidad del inicio y aclaró que el valor de la marca va más allá del exterior, de las transparencias.

Sin embargo, reconoció que al interior de la empresa hay un concepto muy claro: no participar en la llamada “guerra de especificaciones” en la que todos pelean por tener más megapixeles o la batería más grande sin saber bien por qué.

Por el contrario, su enfoque está en la experiencia de uso consciente, utilizando un software que evite distracciones innecesarias de las aplicaciones que todo el tiempo corren en segundo plano dentro de la mente del usuario.

“Lo conseguimos con el sistema monocromo, donde las aplicaciones están en blanco y negro para que te distraigan un poco menos”, detalló Sanmartin.

Otra herramienta para lograrlo son widgets, diseñados para evitar entrar constantemente a las aplicaciones y del icónico sistema de LED de notificaciones.

Para el cofundador de Nothing, la verdadera innovación hoy solo puede ocurrir en dos frentes: en el diseño físico o en la capa de personalización del software.

“No usamos IA solo por el hecho de tenerla”, remata

Hasta ese momento, pasados varios minutos de una conversación nostálgica, la palabra inteligencia artificial (IA) había quedado relegada a un segundo plano inusual para la tecnología de moda en cada rincón de la industria.

El reportero a cargo de la entrevista había pensado, en más de una ocasión, que muchas marcas se han encargado de implementar la IA porque todas las demás lo están haciendo, aunque su implementación no tuviera mucho sentido.

La segunda paradoja del día llegó cuando el cofundador de una marca de tecnología coincidió con este punto. “No somos como el resto de empresas que queremos poner inteligencia artificial por el hecho de tenerla en todo”, sentenció con firmeza.

Sin embargo, eso no significa que Nothing no use IA, pues su enfoque se centra en el Essential Space, donde utilizan capturas de pantalla y notas de voz para generar recordatorios y resúmenes útiles.

Su visión a futuro es lograr un sistema operativo que entienda al usuario y se adapte a sus necesidades antes de que él mismo las detecte.

Nothing, el mercado mexicano y la competencia

Al tocar el tema de la competencia, especialmente frente al avance de las marcas chinas en México, David se mostró bastante tranquilo, lo cual ya era una tendencia en la plática.

Al ser una empresa pequeña, su mayor competencia son ellos mismos y el feedback que reciben directamente de su comunidad.

Actualmente, Sanmartin se desempeña como Director para el Sur de Europa en Nothing; sin embargo, se involucra en todo, desde rondas de financiación hasta ventas en Europa y México.

“Como cofundador, te dedicas un poco a todo… incluso venir aquí a México y hacer una keynote”, comentó entre risas sobre su versatilidad latente considerando que cuenta con estudios en Ciencias Biomédicas.

Finalmente, sobre el usuario local, David Sanmartin aseguró creer que el interés de los mexicanos por el arte y la cultura es un factor determinante para el éxito de una marca que pone especial atención en el sentido estético.

“La población que está más interesada en temas artísticos y de diseño va a estar más abierta al tipo de producto que presentamos”, concluyó con optimismo.

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