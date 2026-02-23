Cierran oficinas y módulos del SAT por hechos de violencia en estos estados
Tras los hechos de violencia que se registraron en varios puntos del país, luego de confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que cierran sus oficinas y módulos en algunos estados.
¿En qué estados se cierran oficinas y módulos del SAT?
A través de sus redes sociales oficiales, el SAT compartió un comunicado de prensa con el que informó que este lunes 23 de febrero algunas de sus oficinas y Módulos de Servicios Tributarios (MSY) suspenderán sus actividades en los siguientes estados del país:
- Jalisco
- Michoacán
- Nayarit
- Colima
¿Qué oficinas y módulos del SAT cierran en estos estados?
De acuerdo con la tarjeta informativa del Servicio de Administración Tributaria, las oficinas y módulos que cierran en estos estados, son los siguientes:
Jalisco
- Oficina Desconcentrada Jalisco 1 (Guadalajara)
- Oficina Desconcentrada Jalisco 2 (Guadalajara Sur)
- Oficina Desconcentrada Jalisco 3 (Zapopan)
- MST Puerto Vallarta
- MST Ocotlán
- MST Autlán de Navarro
- MST Ciudad Guzmán
- MST Tepatitlán
- MST Lagos de Moreno
Michoacán
- Oficina Desconcentrada Michoacán 1 (Morelia)
- MST Apatzingán
- MST La Piedad
- MST Lázaro Cárdenas
- MST Pátzcuaro
- MST Sahuayo
- MST Uruapan
- MST Zamora
- MST Zitácuaro
Nayarit
- Oficina Desconcentrada Nayarit 1 (Tepic)
Colima
- MST Manzanillo
Se reprogramarán citas
De acuerdo con el SAT, las citas que los contribuyentes tengan confirmadas para trámites presenciales se reprogramarán cuando se reanude la atención, por lo que les piden mantenerse informados a través de los medios oficiales:
- Portal del SAT: sat.gob.mx
- Facebook: SAT México
- X: @SATMX
- Instagram: satmx
- YouTube: @satmx
- Tiktok: @sat mx
