Cierran oficinas y módulos del SAT por hechos de violencia en estos estados

Cierran oficinas y módulos del SAT por violencia. Foto: Cuartoscuro.

Tras los hechos de violencia que se registraron en varios puntos del país, luego de confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que cierran sus oficinas y módulos en algunos estados.

¿En qué estados se cierran oficinas y módulos del SAT?

A través de sus redes sociales oficiales, el SAT compartió un comunicado de prensa con el que informó que este lunes 23 de febrero algunas de sus oficinas y Módulos de Servicios Tributarios (MSY) suspenderán sus actividades en los siguientes estados del país:

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Colima

¿Qué oficinas y módulos del SAT cierran en estos estados?

De acuerdo con la tarjeta informativa del Servicio de Administración Tributaria, las oficinas y módulos que cierran en estos estados, son los siguientes:

Jalisco

Oficina Desconcentrada Jalisco 1 (Guadalajara)

Oficina Desconcentrada Jalisco 2 (Guadalajara Sur)

Oficina Desconcentrada Jalisco 3 (Zapopan)

MST Puerto Vallarta

MST Ocotlán

MST Autlán de Navarro

MST Ciudad Guzmán

MST Tepatitlán

MST Lagos de Moreno

Michoacán

Oficina Desconcentrada Michoacán 1 (Morelia)

MST Apatzingán

MST La Piedad

MST Lázaro Cárdenas

MST Pátzcuaro

MST Sahuayo

MST Uruapan

MST Zamora

MST Zitácuaro

Nayarit

Oficina Desconcentrada Nayarit 1 (Tepic)

Colima

MST Manzanillo

Se reprogramarán citas

De acuerdo con el SAT, las citas que los contribuyentes tengan confirmadas para trámites presenciales se reprogramarán cuando se reanude la atención, por lo que les piden mantenerse informados a través de los medios oficiales:

