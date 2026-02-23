Así amanece México tras la muerte de El Mencho: Sin bloqueos, pero con cancelaciones y cierres en varios estados

GENERANDO AUDIO...

Luego de la muerte del Mencho hubo bloqueos en 20 estados. Cuartoscuro

México amaneció este lunes 23 de febrero con afectaciones tras la muerte de El Mencho, líder del CJNG, luego de un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, confirmado por el Gobierno de México el domingo 22 de febrero. La caída del capo generó reacciones en distintas entidades, con bloqueos carreteros, cancelaciones de vuelos, suspensión de servicios y operativos de seguridad.

Operativo en Jalisco y muerte del líder del CJNG

El Gobierno federal informó que el operativo fue coordinado entre fuerzas mexicanas y autoridades de Estados Unidos. Durante la acción, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, resultó herido y fue trasladado a la Ciudad de México, donde falleció.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación era uno de los objetivos prioritarios para México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información para su captura.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el paradero final del cuerpo, aunque se ha mencionado que podría haber sido llevado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Reacciones inmediatas: bloqueos y violencia en varios estados

Tras el operativo, se registraron bloqueos y ataques en diferentes regiones del país. Autoridades reportaron incendios de vehículos y cierres carreteros, principalmente en Jalisco.

Al corte del domingo por la noche, autoridades federales reportaron:

252 bloqueos en 20 estados

229 liberados durante el día

23 bloqueos activos y cuatro cierres parciales

Las acciones incluyeron quema de vehículos, ataques a bancos y afectaciones a carreteras en distintas entidades.

Qué dijeron autoridades sobre la situación

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que este lunes amanecieron sin bloqueos en carreteras y señaló coordinación con gobiernos estatales. También confirmó la muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional durante el operativo.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el país presenta mayor tranquilidad y destacó la coordinación del gabinete de seguridad y las Fuerzas Armadas.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump pidió intensificar acciones contra los cárteles tras el operativo.

Cancelaciones de vuelos y afectaciones en servicios

Las afectaciones incluyeron el sector aéreo. Aerolíneas como VivaAerobus y Aeroméxico cancelaron vuelos hacia destinos como Guadalajara, Puerto Vallarta y Nayarit.

El Gobierno federal señaló que los vuelos podrían restablecerse a partir del martes 24 de febrero, aunque las cancelaciones se mantenían al cierre del lunes en algunos casos.

También se registraron impactos en servicios públicos:

Bancos cerrados en Jalisco, incluidos BBVA, Santander y Banco del Bienestar

Oficinas del SAT cerradas en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima

Suspensión de módulos del INE en entidades afectadas

Estados con medidas preventivas y operativos

Diversas entidades activaron protocolos de seguridad o medidas preventivas tras los hechos.

Entre las acciones reportadas:

Suspensión de clases en municipios del Estado de México

Actividades en línea en planteles de la UNAM en varios estados

Refuerzo de seguridad en entidades con incidentes

Algunas entidades reportaron detenciones relacionadas con hechos violentos, como Guanajuato y Baja California.

Alertas internacionales y posicionamientos

La Embajada de Estados Unidos emitió alertas para sus ciudadanos, recomendando resguardarse ante la actividad delictiva y cierres carreteros.

Otras embajadas también emitieron avisos de seguridad para sus connacionales en México.

El embajador estadounidense en México reconoció el operativo y destacó la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Situación en la Ciudad de México

Autoridades capitalinas informaron que los servicios públicos operan con normalidad y sin afectaciones tras los hechos registrados en otras entidades.

El Gobierno local señaló que mantiene monitoreo ante cualquier eventualidad, pero descartó alteraciones en la vida cotidiana de la capital.

Panorama nacional tras la muerte de El Mencho

La muerte del líder del CJNG generó reacciones en múltiples regiones del país, con eventos violentos, bloqueos, operativos y medidas preventivas.

Autoridades federales mantienen despliegues de seguridad y coordinación con gobiernos estatales para restablecer servicios y circulación en las zonas afectadas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.