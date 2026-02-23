Tras muerte del “Mencho”, ARTICLE 19 reporta 8 agresiones contra periodistas

GENERANDO AUDIO...

Se reportaron 8 agresiones a periodistas por muerte del “Mencho”.Foto: Gettyimages

La organización ARTICLE 19 documentó ocho agresiones contra periodistas durante la jornada de bloqueos y hechos violentos registrados durante el domingo en distintas entidades del país, tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias, “Mencho”.

¿En qué estados se reportaron las agresiones?

De acuerdo con el reporte, las agresiones ocurrieron en:

Guanajuato (dos agresiones)

Jalisco (dos agresiones)

Tamaulipas (dos agresiones)

Michoacán (una agresión)

Sinaloa (una agresión)

La organización señaló que los ataques se vincularon a grupos del crimen organizado o a sujetos desconocidos. Además, informó que una agresión adicional en Nayarit se encontraba en proceso de documentación.

¿Qué dice ARTICLE 19 sobre el periodismo?

ARTICLE 19 subrayó que el periodismo cumple un rol vital al informar a la ciudadanía para que pueda tomar decisiones conscientes sobre su seguridad, especialmente en contextos de alto riesgo.

En ese sentido, la organización recordó a autoridades federales y estatales su obligación de garantizar la protección a periodistas y generar condiciones seguras para el ejercicio de la libertad de expresión.

Además, hizo un llamado a los medios de comunicación a fortalecer y activar protocolos de seguridad para reporteros que cubren hechos de violencia.

Finalmente, indicó que mantiene el monitoreo de los acontecimientos y de su cobertura informativa, y pidió a periodistas que hayan sido víctimas de agresiones que se comuniquen a través de sus redes sociales.

