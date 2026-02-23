La peor tormenta en una década paraliza Nueva York y cancela vuelos desde México

GENERANDO AUDIO...

Tormenta invernal paraliza Nueva York. Foto: AFP

Nueva York comenzó la semana paralizada por lo que autoridades describen como la peor tormenta invernal en una década. Las intensas nevadas obligaron a prohibir la circulación y provocaron la cancelación de miles de vuelos en el noreste de Estados Unidos, incluidos algunos desde México.

El Servicio Nacional de Meteorología informó que la nieve acumulada alcanzó 38 centímetros, mientras que entre 23 y 28 centímetros cubrieron zonas de Manhattan y Brooklyn. Las autoridades decretaron la prohibición de circulación para vehículos no esenciales en calles, autopistas y puentes de la ciudad.

La tormenta afecta a decenas de millones de personas desde Washington hasta Maine y podría dejar hasta 60 centímetros de nieve en algunos lugares.

Nueva York bajo emergencia

El alcalde Zohran Mamdani advirtió que las vías permanecerán cerradas al menos hasta el mediodía del lunes y pidió evitar cualquier viaje no esencial.

“La ciudad de Nueva York no se ha enfrentado a una tormenta de esta magnitud en la última década”, señaló.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró estado de emergencia, mientras que en Boston, la alcaldesa Michelle Wu ordenó el cierre de escuelas públicas y edificios municipales.

Antes de las 06:00 horas locales, la temperatura en Nueva York era de -2°C, con nieve y neblina helada que reducía la visibilidad incluso entre Manhattan y Brooklyn.

Al menos 119 mil 347 clientes permanecían sin electricidad en Nueva Jersey.

Más de 5 mil vuelos cancelados

La tormenta también impactó el tráfico aéreo. Más de 5 mil vuelos fueron cancelados, según datos de seguimiento aéreo.

El impacto ya se refleja en México. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), este lunes aparecen cancelados al menos cuatro vuelos con destino a Nueva York (JFK):

American Airlines AA2996 – 00:25 – CANCELADO

Aeroméxico AM408 – 06:55 – CANCELADO

Viva Aerobus VB100 – 07:25 – CANCELADO

Aeroméxico AM402 – 08:45 – CANCELADO

En contraste, el vuelo DL624 de Delta Airlines programado para las 14:40 horas aparece “a tiempo”.

Las cancelaciones ocurren en el marco de una jornada aérea complicada en el noreste de Estados Unidos debido a la intensa tormenta.

Ciudad cerrada y vida cotidiana alterada

En Nueva York, trabajadores esenciales pueden circular, pero el resto de la población enfrenta restricciones. Mientras algunos residentes lamentaron la dificultad para trasladarse al trabajo, turistas aprovecharon el paisaje nevado como atractivo.

Las autoridades insistieron en evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse abrigados ante las condiciones extremas.

La tormenta mantiene bajo presión a la infraestructura urbana, el sistema eléctrico y el transporte aéreo en una de las regiones más densamente pobladas del país.

