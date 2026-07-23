Huawei presenta el Pura 90s Pro Max en Los Cabos… ¿será el mejor celular del verano?

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Presentan el HUAWEI Pura 90s Pro Max en Los Cabos | Foto: Uno TV

HUAWEI, marca china de tecnología, presentó el Pura 90s Pro Max este miércoles 22 de julio en Los Cabos, Baja California, junto a una amplia gama de productos. Este nuevo celular llega en pleno verano, ofreciendo funciones de cámara como un telefoto de alto alcance que aplica tanto para fotos como para videos.

La marca presentó la Pura 90s Series bajo el lema de “Now is Your Moment” (“Tu momento es ahora”), enfocándose en la fotografía de gama alta con una integración entre hardware, software e inteligencia artificial (IA).

Así es el HUAWEI Pura 90s Pro Max

El HUAWEI Pura 90s Pro Max está diseñado con un marco central metálico con degradado de dos tonos, dándole un toque veraniego.

Este celular cuenta con una cámara Telefoto de 200 MP que permite capturar videos nítidos con zoom de 20x gracias a su procesamiento RAW en tiempo real a nivel de chip.

Así es el HUAWEI Pura 90s Pro Max | Foto: Uno TV

Además, este nuevo dispositivo incorpora una cámara HDR de Ultra Iluminación con sensor RYYB y estabilización CIPA 7.0 para tomas a mano alzada.

Este celular incluye funciones inteligentes en la app de Galería como Composición con IA, Eliminar reflejo y Mover con IA, con una pantalla que está protegida por materiales ultrarresistentes y tecnología antirreflejos.

Por otro lado, cuenta con baterías de larga duración con carga ultrarrápida de hasta 100W en el HUAWEI Pura 90s Pro Max.

Precio y disponibilidad del HUAWEI Pura 90s Pro Max

¿Cuánto cuesta el HUAWEI Pura 90s Pro Max? Versión 12 GB + 256 GB : $28,499 MXN

: $28,499 MXN Versión 12 GB + 512 GB : $32,999 MXN

: $32,999 MXN ¿Dónde comprar? A través de la tienda oficial de HUAWEI La preventa inicia este 22 de julio y la ventaoficial arrancará el 20 de agosto.

A través de la tienda oficial de HUAWEI Cabe destacar que este dispositivo viene acompañado del HUAWEI Pura 90s Pro, el cual presenta una paleta de colores inspirada en tonos festivos: Guayaba Fizz, Naranja Spritz, Blanco Frapé y Soda Mora. Por otro lado, este celular destaca en la exploración de detalles cercanos con su fotografía macro avanzada a solo 5 centímetros de distancia.

¿Cuánto cuesta el HUAWEI Pura 90s Pro? Versión 12 GB + 256 GB: $22,999 MXN

Versión 12 GB + 512 GB: $27,999 MXN

¿Dónde comprar? A través de la página oficial de Huawei La preventa inicia este 22 de julio y la ventaoficial arrancará el 20 de agosto.

Otros anuncios de HUAWEI También se anunció el lanzamiento de los HUAWEI FreeClip 2 S, unos audífonos “open-ear” que prometen brindar un diseño ligero y ergonómico para usarse todo el día sin que el usuario pierda la percepción de su entorno. La marca informó que estos audífonos proporcionan un ajuste seguro para diferentes tipos de oído, complementando con: Calidad de sonido mejorada

Cancelación de ruido para llamadas

Resistencia para acompañar al usuario al trabajar, hacer ejercicio o consumir entretenimiento Así son los HUAWEI FreeClip 2 S | Foto: Uno TV

Asimismo, llega la HUAWEI MatePad Air, con una pantalla de alta resolución y alta tasa de actualización que es ideal tanto para el trabajo como para crear contenido, según la empresa.

Viene incorporada con el HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, que permite convertir la tablet en una oficina móvil, facilitando la multitarea, la toma de notas, la edición de documentos y los procesos creativos con una experiencia cómoda y eficiente.

Esta nueva tablet está pensada para estudiantes y profesionales que necesitan rendimiento en cualquier lugar.

Así es la nueva HUAWEI MatePad Air | Foto: Uno TV

Finalmente, Los Cabos fue el marco de la presentación del HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition, desarrollado en colaboración con la diseñadora Francesca Amfitheatrof.

Este reloj inteligente incorpora 99 diamantes naturales, un cristal de zafiro tallado con precisión mediante un proceso de corte tipo diamante y una colección de exclusivas esferas inspiradas en la secuencia Fibonacci.

Además, de su diseño, su función es el cuidado de la salud, por lo que incorpora sensores, medición de presión y tecnología especializada para ofrecer un monitoreo integral del bienestar con precisión.

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