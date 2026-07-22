¿Dónde está la papelera de WhatsApp? Así puedes liberar espacio y eliminar archivos que ocupan memoria

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¿Dónde está la papelera de WA? Foto: Getty Images

WhatsApp podría ser uno de los principales responsables de que tu celular se quede sin espacio, fotos, videos, notas de voz, documentos, GIF y stickers se acumulan con el paso del tiempo y pueden ocupar varios gigabytes de almacenamiento.

Aunque muchas personas buscan una “papelera de WhatsApp”, la realidad es que la aplicación no cuenta con una papelera de reciclaje como otros servicios.

En su lugar, ofrece una herramienta para identificar y eliminar los archivos que más memoria consumen.

¿WhatsApp tiene una papelera?

WhatsApp no almacena los archivos eliminados en una papelera desde donde puedan recuperarse después.

En lugar de ello, la aplicación incluye la función Administración de almacenamiento, que permite revisar cuánto espacio ocupa cada conversación y eliminar fácilmente los archivos que ya no necesitas.

¿Cómo encontrar el administrador de almacenamiento de WhatsApp?

Acceder a esta herramienta es muy sencillo tanto en Android como en iPhone. Solo debes seguir estos pasos:

Abre WhatsApp.

Entra en Configuración o Ajustes.

Foto: Especial

Selecciona Almacenamiento y datos.

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Pulsa Administración de almacenamiento .

. Revisa las conversaciones que ocupan más espacio.

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Selecciona los archivos que deseas eliminar y confirma la acción.

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Dentro de esta sección también encontrarás categorías como Archivos de gran tamaño y Elementos reenviados muchas veces, lo que facilita localizar el contenido que más memoria consume.

¿Qué archivos ocupan más espacio en WhatsApp?

Los archivos que generalmente consumen más almacenamiento son:

Videos.

Fotografías.

Documentos.

Notas de voz.

GIF.

Stickers.

Antes de eliminarlos, WhatsApp muestra una vista previa para evitar que borres por error contenido importante, como fotos familiares, videos o documentos de trabajo.

¿Cómo evitar que WhatsApp vuelva a llenar la memoria?

Además de hacer una limpieza periódica, puedes evitar que la aplicación vuelva a ocupar demasiado espacio con estos consejos:

Desactiva la descarga automática de fotos y videos en chats poco importantes.

Elimina archivos grandes que ya no necesites.

Borra contenido duplicado o reenviado varias veces.

Revisa periódicamente las conversaciones que más almacenamiento utilizan.

La descarga automática puede configurarse desde Almacenamiento y datos, donde es posible elegir qué archivos se descargan con datos móviles, WiFi o en itinerancia.

¿Se pueden recuperar los archivos eliminados?

Una vez que eliminas un archivo desde WhatsApp, no pasa a ninguna papelera y deja de estar disponible dentro de la aplicación.

Solo podrás recuperarlo si existe una copia de seguridad previa en Google Drive (Android) o iCloud (iPhone). Para restaurarlo será necesario reinstalar WhatsApp y recuperar el historial desde esa copia.

¿Por qué conviene limpiar WhatsApp regularmente?

Realizar una limpieza cada cierto tiempo ayuda a liberar varios gigabytes de almacenamiento.

Lo que permite instalar nuevas aplicaciones, guardar más fotos y videos, y mejorar el rendimiento del teléfono, especialmente en dispositivos con poca memoria interna.

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