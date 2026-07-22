¿Un nuevo tipo de plegable? Samsung presenta el Galaxy Z Fold 8 con un diseño inédito

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Así luce el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 8 | Foto: Uno TV

El segundo Galaxy Unpacked de 2026 trajo consigo la nueva serie de celulares plegables de Samsung, incluyendo el Galaxy Z Fold 8, un dispositivo que destaca por sus dimensiones poco convencionales que lo diferencian de los Fold anteriores e, incluso, de la gama Flip.

La marca surcoreana también aprovechó la ocasión para presentar los Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra y Samsung Galaxy Z Flip 8, los cuales presentan pantallas externas e internas con mayor brillo, así como nuevas funciones de cámara y dimensiones que brindan al usuario una experiencia más cómoda de uso.

Presentan la nueva serie de celulares plegables de Samsung | Foto: Uno TV

Samsung Galaxy Z Fold 8, el celular plegable sin precedentes

El Samsung Galaxy Z Fold 8 tiene un formato cuadrado cuando está cerrado, por lo que la pantalla externa tiene un formato parecido al Flip pero en forma de cuaderno, algo que no se había visto en las versiones anteriores de este dispositivo.

Sin embargo, al abrirse adquiere un formato horizontal que se convierte en vertical al voltear la pantalla, ofreciendo tres experiencias distintas de interacción al usuario según las necesidades.

El Samsung Galaxy Fold 8 puede verse en vertical | Foto: Uno TV

El Samsung Galaxy Fold 8 puede verse en horizontal | Foto: Uno TV

La ventaja que tiene este diseño es que está pensado para ser ultradelgado tanto cerrado como abierto, por lo que es transportable en el bolsillo como si se tratara de un celular convencional.

Su tamaño también lo convierte en un celular de fácil manipulación y transportación para los usuarios en general, contrario a lo que esta serie pretendía con usuarios de corte empresarial.

En esta ocasión, el formato del Samsung Galaxy Z Fold 8 parece más indicado para los consumidores de contenido digital como videos y redes sociales.

Así luce el Samsung Galaxy Z Fold 8 abierto de par en par | Foto: Uno TV

Otra de las ventajas que tiene este nuevo celular es que el pliegue, que suele ser una de las inquietudes de los consumidores, apenas es visible y la pantalla no se ve afectada por la luz solar.

Una nueva modalidad de cámara que aprovecha todas las pantallas

Tal como en otros dispositivos de este tipo, las tres pantallas del Samsung Galaxy Z Fold 8 sirven en la función de cámara y fotografía, con un giro que ayuda a los creadores de contenido.

Al configurar la cámara del celular, se puede ver la imagen capturada por la cámara frontal y trasera al mismo tiempo, apreciando tanto al usuario como a lo que está viendo.

Hasta el momento, no se ha confirmado el precio del Samsung Galaxy Z Fold 8 ni su disponibilidad en México.

Así se ve la cámara del Samsung Galaxy Z Fold 8 | Foto: Uno TV

En cuanto a batería, este celular puede cargarse hasta más del 60% en cuestión de media hora, de acuerdo con lo presentado el pasado 22 de junio en el Samsung Galaxy Unpacked 2026.

Otros anuncios del segundo Galaxy Unpacked de 2026

Samsung también presentó el nuevo Galaxy Z Fold 8 Ultra, el cual responde a las características de sus predecesores, a diferencia del Fold 8.

La característica principal de este nuevo dispositivo es que es el celular plegable más delgado que la marca haya sacado hasta el momento, incluso comparable con el delgado de un celular no plegable.

Así luce el Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra | Foto: Uno TV

Finalmente llega el Samsung Galaxy Z Flip 8, el celular que ahora permite utilizar más que el panel de inicio en la pantalla externa que sigue siendo cuadrada.

Este dispositivo tiene el toque vintage, pues se puede usar como una cámara de video analógica, incluso con la misma postura, según pudo comprobar Uno TV.

Así luce el Samsung Galaxy Z Flip 8 | Foto: Uno TV

Hasta el momento, se desconocen los precios oficiales de ambos dispositivos en México.

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