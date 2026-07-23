Adolescente retira demanda contra Meta por presunta adicción a redes sociales antes del juicio en Estados Unidos

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Retiran demanda contra Meta. Foto: Getty Images

Un adolescente de 15 años retiró la demanda que había presentado contra Meta en Estados Unidos, poniendo fin a uno de los casos más representativos sobre los presuntos efectos nocivos de las redes sociales en menores de edad.

La decisión evita que el proceso llegara a juicio, el cual estaba programado para iniciar el próximo 27 de julio en Los Ángeles.

El caso había sido considerado un proyecto piloto para orientar la resolución de miles de demandas similares presentadas en distintas partes del país contra empresas tecnológicas por el supuesto impacto de sus plataformas en la salud mental de niños y adolescentes.

El demandante, identificado únicamente con las iniciales RKC para proteger su identidad, es un adolescente de Florida que aseguró que el uso compulsivo de las redes sociales contribuyó al desarrollo de ansiedad, depresión e ideas suicidas.

De acuerdo con la demanda, el joven actualmente recibe tratamiento por estos problemas de salud mental y buscaba responsabilizar a las empresas tecnológicas por el diseño de plataformas que, según los demandantes en este tipo de casos, fomentan conductas adictivas entre los menores.

Antes de retirar la demanda contra Meta, el adolescente ya había alcanzado acuerdos confidenciales con YouTube, TikTok y Snap, compañías que también habían sido señaladas en el proceso.

¿Por qué retiró la demanda?

Los abogados del adolescente, Emily Jeffcott y Rahul Ravipudi, explicaron que su cliente decidió desistir del proceso luego de considerar los avances obtenidos en el litigio y el impacto que tendría enfrentar un juicio de varias semanas.

“RKC se unió a este proceso con el objetivo de exigir responsabilidades a las empresas de redes sociales e impulsar cambios para proteger a jóvenes como él. Lo logró”, señalaron los representantes legales.

Añadieron que el adolescente ahora busca concentrarse en su recuperación, continuar con su terapia y retomar una vida normal.

Meta asegura que no pagó ningún acuerdo

Tras conocerse el retiro de la demanda, Meta afirmó que el caso fue cerrado sin que la empresa realizara ningún pago al demandante.

Un portavoz de la compañía sostuvo que las acusaciones carecían de fundamento y aseguró que la decisión confirma la postura de la empresa de defenderse ante este tipo de litigios.

Además, Meta afirmó que las pruebas del caso mostraban que el adolescente utilizaba Facebook e Instagram solo durante unos minutos al día y que la mayoría de sus cuentas fueron creadas después de contratar representación legal para presentar la demanda.

YouTube, TikTok y Snap sí alcanzaron acuerdos

Aunque los términos permanecen bajo confidencialidad, las otras plataformas involucradas optaron por resolver el caso mediante acuerdos privados.

YouTube llegó a un acuerdo en junio.

TikTok hizo lo propio el 1 de julio.

Snap alcanzó un acuerdo el 20 de julio.

Con esos convenios, Meta quedó como la única empresa demandada antes de que finalmente el adolescente decidiera retirar también la acción legal en su contra.

Meta enfrenta miles de demandas similares

Aunque este caso terminó sin juicio, Meta continúa enfrentando una ola de demandas en Estados Unidos relacionadas con el supuesto impacto de sus plataformas en la salud mental de menores.

Los demandantes sostienen que productos como Facebook e Instagram fueron diseñados para generar un uso compulsivo mediante sistemas de recomendación y notificaciones, lo que habría contribuido a problemas como ansiedad, depresión y otros trastornos psicológicos entre adolescentes.

En otro proceso judicial desarrollado en Nuevo México, un jurado determinó recientemente que Meta engañó a los consumidores sobre los riesgos que sus plataformas representan para los menores y ordenó a la empresa pagar 375 millones de dólares por daños y perjuicios.

Aunque el retiro de la demanda de RKC representa una victoria legal para Meta al evitar un nuevo juicio, la empresa aún deberá responder ante numerosos procesos similares que siguen abiertos en tribunales de Estados Unidos.

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