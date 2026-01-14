¡Orgullo mexicano! Valeria Palacios, ganadora de la Medalla Mundial de la Educación 2025: Sheinbaum la felicita

GENERANDO AUDIO...

Valeria Palacios gana la World Education Medal 2025 | Foto: X (@SEP_mx)

Valeria Palacios, estudiante de Veracruz, México, fue reconocida con la Medalla Mundial de Educación 2025 tras destacarse en el uso de la inteligencia artificial (IA) en un robot que ayuda adultos mayores y drones para mejorar el ambiente, según anunció la empresa Fundación HP, organizadora de las World Education Medals.

Por esta razón, la presidenta Claudia Sheinbaum la felicitó en la conferencia matutina de este miércoles 14 de enero y anunció que pronto se reunirá con la veracruzana que también fue reconocida por otras autoridades mexicanas.

¡Orgullo mexicano! Valeria Palacios gana la Medalla Mundial de Educación 2025

Valeria Palacios Cruz, del Instituto Tecnológico de Veracruz (TecNM-Veracruz), recibió la Medalla Mundial de la Educación dentro de las World Education Medals 2025 en la categoría de estudiantes.

Cabe destacar que dichos reconocimientos, otorgados desde 2023 por la tecnológica HP, también premiaron a dos mujeres en las categorías de Educadores y Líderes:

Rebecca Winthrop (Estados Unidos) – Líderes

Vineeta Garg (India) – Educadores

Las tres ganadoras serán reconocidas el próximo 20 de enero en el Foro de Líderes de Educación (‘Education Leaders Forum’), celebrado en Londres, según Rocío Nahle, gobernadora del estado de Veracruz.

HP reconoció a la veracruzana por aplicar la inteligencia artificial a la robótica y las tecnologías de drones para abordar los problemas medioambientales y sociales que ha detectado en su comunidad local.

¿Quién es Valeria Palacios Cruz?

HP describió a Valeria Palacios como “una estudiante innovadora” de la Universidad Ceulver de Veracruz, México; destacó sus trabajos aplicados con IA en beneficio de su comunidad.

“Se centra en la aplicación de la Inteligencia Artificial a la robótica, las tecnologías de drones y los entornos inmersivos para abordar los desafíos ambientales y sociales que ha presenciado en su comunidad”. HP

Asimismo, enfatizó que la mexicana desarrolló drones capaces de eliminar residuos del agua, resembrar hábitats deforestados y asistir en rescates de emergencia.

Su interés por la tecnología ambiental surgió al observar el grado de contaminación que afectaba las lagunas y zonas costeras de Veracruz, según la organizadora de los World Education Medals 2025.

¿Qué es el Clean Water Drone, dron con IA de limpieza ambiental?

La joven mexicana desarrolló el llamado Clean Water Drone, un dispositivo autónomo equipado con visión artificial capaz de detectar residuos flotantes.

Palacios Cruz logró perfeccionar el modelo de detección del sistema y coordinar su mecanismo de recolección. “Demostró cómo la IA podría utilizarse para monitorear y limpiar superficies de agua contaminadas de forma más eficiente”, señaló HP.

A partir de este hallazgo, creó Drones para la Reforestación, un proyecto destinado a restaurar áreas naturales degradadas mediante el análisis de imágenes aéreas basado en IA.

Dicho sistema identifica las zonas dañadas y dispersa las semillas exactamente donde se necesiten, explorando también cómo la autonomía guiada porIA puede acelerar las labores de reforestación en lugares de difícil acceso manual.

También reconocen el Proyecto Mantarraya

HP aseguró que el proyecto más avanzado de Valeria Palacios Cruz es el Proyecto Mantarraya, el cual extiende el uso de la inteligencia artificial al ámbito de la respuesta a emergencias.

“Este dron autónomo de carga pesada está diseñado para operaciones de rescate e incorpora modelos de inteligencia artificial para la detección de personas, el análisis ambiental y la planificación de rutas seguras”, precisó.

El sistema de la mexicana puede identificar a personas en peligro y trazar una ruta de regreso segura, lo que ofrece una herramienta potencial para los equipos de respuesta a desastres que trabajan en condiciones difíciles o peligrosas.

“Su trabajo en estas múltiples y variadas áreas ha producido prototipos funcionales que demuestran las soluciones prácticas que la IA puede ofrecer en las circunstancias más desafiantes”, remató HP.

HP destaca CONIA, robot de Valeria Cruz que ayuda a adultos mayores

La empresa encargada de entregar la Medalla Mundial de Eduación 2025 recalcó que el trabajo de Valeria Palacios se expandió hacia la robótica con CONIA, un robot de servicio diseñado para apoyar a personas mayores que viven solas.

“Mediante visión artificial y procesamiento del lenguaje natural, CONIA puede reconocer medicamentos y recetas, interpretar materiales impresos y detectar situaciones de emergencia”. HP

El robot de Palacios Cruz también proporciona explicaciones claras sobre los medicamentos y asiste en tareas rutinarias, “demostrando cómo la IA puede contribuir a una vida diaria más segura y a un apoyo más accesible para las personas mayores”.

Claudia Sheinbaum reconoce a la brillante estudiante mexicana

La Conferencia Matutina de Claudia Sheinbaum comenzó con la presidenta de México felicitando a Valeria Palacios por conseguir la Medalla Mundial de Educación 2025.

“Vamos a felicitar a una estudiante, me pasaron esto hace un ratito. Valeria Palacios Cruz, vamos a felicitarla por ganar la Medalla Mundial de Educación que organiza la Fundación HP. Es egresada del CONALEP y el Tecnológico Nacional de México, dos instituciones públicas del país”. Claudia Sheinbaum

La jefa del Ejecutivo señaló que pronto se reunirá con la estudiante veracruzana, adelantando la posibilidad de recibir a Palacios Cruz en Palacio Nacional, aunque no ofreció mayores detalles.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Eduación Pública (SEP), también celebró que Valeria Palacios Cruz esté poniendo el nombre de México y Veracruz en alto.

“¡Veracruz en la cima del mundo! Felicitamos a Valeria Palacios Cruz por ganar la medalla mundial en educación de la fundación HP. ​Como orgullosa egresada del CONALEP y del Tecnológico Nacional de México, Valeria demuestra la fuerza de la educación pública”. Mario Delgado, titular de la SEP

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, también felicitó a la ganadora de la Medalla Mundial de Educación 2025 y dio detalles sobre la entrega del reconocimiento.

“Medalla mundial de educación 2025 obtenida por la estudiante Valeria Palacios Cruz, quien ganó un concurso en inteligencia artificial, robótica y desarrollo de drones para mejorar el ambiente. Orgullosamente veracruzana”. Rocío Nahle

¿Qué son las World Education Medals?

Las Medallas Mundiales de Educación (World Education Medals), fundadas por HP, reconocen la labor innovadora de quienes utilizan la inteligencia artificial para transformar la educación y cerrar brechas de aprendizaje.

“Celebran las historias de líderes, educadores y estudiantes que, al innovar en políticas, tecnología o pedagogía, han impulsado el cambio e inspirado a otros a tomar la iniciativa”. HP

Estos prestigiosos premios se otorgan a personas destacadas que han demostrado impacto, liderazgo y apoyo en el uso de la IA para el bien común.

