¡Histórico! Identifican en España al primer diplodocus encontrado fuera de Norteamérica

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¡Un diplodocus! Este dinosaurio también vivió en España. Foto: Pexels (Ilustrativa)

Un equipo de paleontólogos encontró fósiles de un dinosaurio del género Diplodocus en el yacimiento de La Tejería, en el municipio de El Castellar (Teruel), en España, según dio a conocer la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis en un estudio publicado en la revista científica Journal of Vertebrate Paleontology.

Los resultados de esta investigación permitieron identificar estos restos como pertenecientes a un género de saurópodo que, hasta ahora, sólo se había reconocido en Norteamérica, según reconoció este lunes Sergio Sánchez Fenollosa, investigador de la Fundación Dinópolis.

“Se trata de uno de los diplodócidos más completos descubiertos hasta la fecha en Europa y constituye la primera evidencia de este género fuera de Norteamérica”. Sergio Sánchez Fenollosa, investigador de la Fundación Dinópolis y primer autor del artículo

🦕 ¡Hito histórico!



Hallan en #Teruel fósiles de #Diplodocus, #dinosaurio que solo se conocía en Norteamérica.



La @Funda_Dinopolis reescribe la historia del #Jurásico al confirmar la conexión faunística entre continentes.



🦴 Puedes ver los restos originales en nuestro museo. pic.twitter.com/CyVk17j1N4 — Dinópolis Teruel (@DinopolisTeruel) September 15, 2026

Los restos originales de este Diplodocus se exhiben actualmente en la sala de los dinosaurios del Museo Aragonés de Paleontología en Dinópolis en Teruel.

¡El primer Diplodocus que vivió fuera de Norteamérica!

El hallazgo de fósiles de Diplodocus en España “reescribe la historia del Jurásico” al confirmar la conexión faunística entre los continentes de América y Europa, según la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis.

“¡Hito histórico! Hallan en Teruel fósiles de Diplodocus, dinosaurio que solo se conocía en Norteamérica”. Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis

El ejemplar de El Castellar procede de sedimentos que datan de finales del periodo Jurásico, es decir, hace aproximadamente 150 millones de años.

Los investigadores lo identificaron como Diplodocus gracias a la cola, pues encontraron un conjunto de características anatómicas distintivas como:

Grandes cavidades neumáticas en las vértebras

Centros vertebrales alargados sin crestas laterales

Surcos longitudinales profundos en la superficie inferior de las vértebras

Y encontraron que está representado por 14 vértebras, pertenecientes a la región media y posterior de la cola, así como por varios chevrones, es decir, huesos que se articulan con la parte inferior de las vértebras.

¿Qué son los Diplodocus?

El Diplodocus pertenece al género de los saurópodos, también conocido como “cuellilargo“. Este grupo se caracterizaba por animales herbívoros, cauadrúpedos, con cola y cuellos largos, así como con una cabeza relativamente pequeña en relación con la longitud total de su cuerpo.

“Dentro de este grupo, los diplodócidos destacan principalmente por sus colas extremadamente largas“, de acuerdo con la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis.

El ejemplar de El Castellar tuvo aproximadamente 25 metros de longitud, lo que lo convierte en otro de los grandes saurópodos gigantes del Jurásico en España junto a otros saurópodos de Teruel como el Turiasaurus y Losillasaurus, según Alberto Cobos, director-gerente de la Fundación Dinópolis

Por su parte, Sergio Sánchez Fenollosa celebró que el más reciente hallazgo permite “comprender mejor los ecosistemas mesozoicos ibéricos y la diversidad de aurópodos que habitaban en la Europa jurásica“.

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