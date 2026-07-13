Nombran dinosaurio descubierto en Coahuila en honor a paleontólogo de la UNAM

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Nombran dinosaurio descubierto en Coahuila en honor a paleontólogo. Foto: UNAM.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que un dinosaurio carnívoro descubierto en el estado de Coahuila fue nombrado en honor a un paleontólogo mexicano perteneciente a la máxima casa de estudios.

Dinosaurio de Coahuila es nombrado en honor a paleontólogo de la UNAM

La UNAM, a través de un comunicado de prensa, anunció que un dinosaurio carnívoro descubierto en Coahuila fue nombrado en honor al paleontólogo mexicano Luis Espinosa Arrubarrena, quien también es jefe del Museo de Geología de la universidad.

De esta manera, el dinosaurio se llamará “Xenovenator espinosai”, pues la intención es reconocer la trayectoria científica del experto, así como el trabajo pionero de la UNAM en el estudio de estos animales antiguos.

“He trabajado con mucho interés, y agradezco la distinción la cual, en realidad, es un reconocimiento a la UNAM porque ha estudiado y dado a conocer esto que el pueblo de Coahuila tiene como uno de sus grandes orgullos”, dijo el paleontólogo al respecto.

¿Cómo era el dinosaurio que se descubrió en Coahuila?

De acuerdo con el paleontólogo mexicano Luis Espinosa Arrubarrena, el dinosaurio que se descubrió en el desierto del municipio General Cepeda, en Coahuila, pertenece a la primera especie de troodóntido reportada en México y forma parte de un grupo de dinosaurios especiales: carnívoros y con plumas; es decir, cercanos a las aves, que hasta ahora solo se habían encontrado en Asia, Europa y en otros puntos de Norteamérica.

El “Xenovenator espinosai”, agrega, vivió en el periodo Cretácico, casi al final de la Era Mesozoica, hace aproximadamente 70 millones de años, unos cuatro o cinco millones de años antes de la caída del meteorito en la actual Península de Yucatán que provocó la extinción de los dinosaurios.

Medía de 60 a 70 centímetros de altura y tenía aproximadamente tres metros de longitud, estaba cubierto de plumas y tenía dientes pequeños y puntiagudos que le servían para atrapar su alimento a base de reptiles y peces. Además, habitaba planicies costeras atravesadas por ríos y mares someros.

Saben cómo es gracias al descubrimiento de su cráneo

La UNAM señala que la descripción del dinosaurio se llevó a cabo a partir del descubrimiento de su cráneo, en el cual se halló una profundidad ósea más grande que en otros de su género; es decir, era más grueso. Esto los expertos lo han relacionado con ciertos hábitos que pudo tener, por ejemplo dar topes con fines territoriales, en la época de celo en el caso de los machos, o para defenderse de otros grupos.

“La estructura craneal es abovedada y rugosa, con fusión y entrelazamiento de los huesos. La selección sexual, incluidas las adaptaciones para la exhibición y el combate, fue un fenómeno generalizado en ejemplares del Cretácico superior”, explican.

Por último, el paleontólogo mexicano honrado con el nombramiento del dinosaurio, indica que el animal contemporáneo con el que se le ha asociado al espécimen descubierto en Coahuila es con un género de aves que no vuela y vive en el sudeste asiático: los casuarios.

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