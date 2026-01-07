Robots compran alimentos y reparten cartas: avances presentados en CES de Las Vegas

GENERANDO AUDIO...

Unos robots que pueden comprar alimentos y repartir cartas de juego, son los avances que se presentan esta semana en el Consumers Electronic Show (CES) 2026 celebrada en Las Vegas, Nevada.

La robótica humanoide sigue acaparando las miradas con este evento en Estados Unidos, y que desde el día de su apertura (el martes 6 de enero) ha generado mucha atención en el público.

Robots compran alimentos y reparten carta

El CES 2026 muestra a varias empresas que presentan sus nuevos modelos, como el caso de unos robots que compran alimentos y reparten cartas.

Robots compran alimentos y reparten cartas. Foto: Reuters

El primer ejemplo es el humanoide que se acerca a los anaqueles, como si estuviera en un supermarcado, se acerca a los productos que se ofertan y en la parte de la mano tienen un mecanismo que les permiten sostener algún paquete.

Pero no es todo, pues también cuenta con una especie de tenaza que les permite sujetar envases con mayor precisión y de este modo reunir los suministros requeridos.

Robot pude tomar alimentos. Foto: Reuters

El segundo ejemplo, es uno que podría cambiar los centros de juegos y apuestas. En este caso, el humanoide cuenta con una estructura más de mano y dedos, con los cuales puede tomar las cartas.

De esta manera, el robot puede poner sobre la mesa el resto de las cartas y seguir el juego como normalmente se lleva a cabo en los casinos del mundo.

Robot puede repartir cartas como un profesional. Foto: Reuters

“Va a ser fantástico para el mundo. Aportará mucho valor. Pero también generará desempleo durante un tiempo. Al mismo tiempo, aumentará considerablemente el empleo a nivel mundial”. Sarthak Tiwary, asistente en el CES

Otros hechos destacados de los robots en el CES

Además de los robots que pueden comprar alimentos y repartir cartas de juego, también se presentaron modelos que bailan, que cuentan con sistemas diseñados para facilitar la atención médica e incluso reducir la soledad.

“Me parece genial. Me encantaría tener uno en casa para hacer mis camas y limpiar lo que ensucie”. Megan Wendling, asistente al CES

A medida que los robots avanzan en la tecnología, también se debate mucho sobre cómo y dónde encajarán en el mundo. Aunque muchos se maravillaron con los inventos, no todos quedaron impresionados y destacan lo visto en años anteriores.

