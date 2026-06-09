Un simple saludo o un “hola” puede mejorar tu día y el de otros, según estudio

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Un “hola” puede ayudar a romper el hielo. Foto: Getty Images

Saludar incluso con un simple “hola” o sonreír al entrar a un lugar podría elevar el ánimo de la gente ayudando a sentirse más integrados a la sociedad revela el estudio psicológico titulado “Hello, Stranger? Pleasant Conversations Are Preceded by Concerns About Starting One”.

El estudio realizado por los investigadores Juliana Schroeder, Donald Lyons y Nicholas Epley publicado en la Journal of Experimental Psychology: General, reveló que romper el hielo con un simple saludo o entablar una pequeña plática con un desconocido tiene un impacto sumamente positivo en nuestro bienestar emocional, desafiando los mitos de la cortesía moderna.

Una barrera cultural basada en el miedo al rechazo

El estudio tomó como escenario el metro de Londres, un lugar culturalmente famoso por la reserva y el silencio de sus pasajeros. Los investigadores exploraron por qué, si los seres humanos somos inherentemente sociales, evitamos interactuar con extraños en los espacios públicos. La respuesta de la psicología es contundente: no nos callamos por falta de educación, sino por una falsa percepción del interés del otro.

La investigación descubrió que las personas sufren de expectativas distorsionadas. Pensamos de forma errónea que intentar iniciar el contacto será incómodo o que seremos rechazados.

“La gente puede evitar conversaciones agradables con extraños debido a preocupaciones ‘descalibradas’ sobre cómo iniciarlas”, consideran.

Culturalmente, asumimos que si alguien está en silencio es porque quiere que lo dejen en paz.

El estudio señala que esta falta de comunicación surge de “la incertidumbre sobre el interés o la voluntad de los demás para entablar una conversación”, lo que nos frena por el temor a ser considerados maleducados o impertinentes.

El bienestar psicológico detrás del saludo

A pesar de estos temores colectivos, el experimento demostró todo lo contrario cuando obligó a los participantes a romper el hielo. Aquellos que saludaron e iniciaron una conversación reportaron una experiencia drásticamente más positiva que aquellos que permanecieron en aislamiento.

Saludar a un extraño y hablar dice mucho de nuestra naturaleza, revela que estamos diseñados para conectar y que la introversión es maleable ante los estímulos adecuados.

“Conectarse con los demás, incluso con completos extraños, aumenta de manera confiable el estado de ánimo de las personas”, resaltan los autores del estudio.

Incluso el estudio menciona que decir un “hola” o sonreír eleva el ánimo tanto de las personas que se consideran abiertas como de los propios introvertidos.

No se trata solo de cumplir con una norma de educación formal, sino de activar un resorte psicológico que nos hace sentir integrados en la sociedad, demostrando que detrás de cada “hola” a un extraño hay una oportunidad científica para mejorar nuestro día.

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