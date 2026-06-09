¿Eran amantes? Arqueólogos investigan el misterio de dos mujeres abrazadas en una tumba medieval

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¿Cuál es la historia de los esqueletos abrazados? | Magdalena Przysiężna-Pizarska

Arqueólogos descubrieron en 2023 los cuerpos de dos mujeres adultas fundidas en un “abrazo eterno” dentro de una tumba junto a la Catedral de la Exaltación de la Santa Cruz en Opole, Polonia. Desde entonces, los investigadores indagaron el vínculo entre ambas y, recientemente, definieron que su ADN no tiene parentesco alguno.

Se trata de un caso único, pues se enterraba a un niño y un adulto cuando eran familiares, y se sepultaba a dos adultos de distinto sexo debido a que estaban casados. Al no tener vínculo biológico y no poder contraer matrimonio durante la época medieval, no se entiende cuál era la relación entre ambas o por qué se les enterró abrazadas.

“Éste representa el primer entierro de personas del mismo sexo confirmado genéticamente en la Polonia medieval. Al combinar evidencia genética y contextual, vamos más allá de las suposiciones tradicionales sobre las relaciones conyugales o de parentesco cercano“, escribieron los especialistas en la más reciente edición de Journal of Archaeological Science: Reports.

El misterio de las mujeres enterradas en un “abrazo eterno”

Entre 2022 y 2023, un grupo de arqueólogos excavó junto a la catedral de Opole en Alta Silesia, Polonia; se trata de un templo cuyo origen se remonta al siglo XI (Año 1217) y en el que descubrieron 46 entierros.

Los investigadores se sorprendieron al hallar a los esqueletos femeninos numerados como “31” y “32“, ya que estaban muy cerca de los muros del templo, un sitio que se otorgaba a la gente más poderosa y adinerada, según los arqueólogos.

Sin embargo, el misterio más grande es que el esqueleto “31” se enterró boca arriba, en la posición con la que se solía inhumar a los fallecidos. El “32” estaba tumbado de lado, apoyado sobre uno de sus costados, con una pierna medio doblada y el brazo derecho estirado bajo el cráneo de su acompañante.

La primera teoría fue que las dos mujeres tenían un parentesco biológico, ya sea que fueran madre e hija o hermanas, por lo que la ciencia se encargó de indagar los restos en mal estado de ambos cadáveres.

Los huesos de ambas descansaban a más de metro y medio de profundidad, deteriorados por el paso del tiempo. Además, los restos son difíciles de identificar, pues fueron sepultadas únicamente con sudarios y sobre parihuelas.

Para el análisis, los investigadores tuvieron que extraer muestras de dientes y del hueso petroso, una parte del oído interno que suele preservar ADN durante siglos.

¿Qué dice la ciencia? Las dos mujeres no eran familiares… ¿entonces?

Los científicos examinaron los restos y determinaron que ambos esqueletos correspondían a dos mujeres de aproximadamente 40 años de edad, además de que no existe parentesco cercano entre ambos, según los análisis genéticos.

“Debido a su posición atípica, estos individuos fueron rápidamente apodados los ‘esqueletos abrazados’ e interpretados como amantes“, se lee en el estudio.

Joanna Romeyer-Dherbey, una de las investigadoras, afirmó al diario El País: “Nuestro análisis del ADN muestra que las dos mujeres no tenían un vínculo sanguíneo cercano, pero la genética no puede decirnos cómo estaban conectadas social o emocionalmente“.

El estudio también sostiene que la relación entre ambas pudo haber estado basada en el “parentesco ficticio”, una práctica donde los grupos humanos forjaban lazos familiares simbólicos a través de alianzas sociales o identidades comunales.

Hasta el momento, los investigadores no pueden confirmar ni descartar que las dos mujeres de Opole fueran amantes, en lo que podría ser una pareja homosexual en plena Edad Media.

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