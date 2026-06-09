NASA presenta a los cuatro astronautas elegidos para la misión Artemis III… ¿irán a la Luna?

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Conoce a los cuatro tripulantes de la misión Artemis III | Foto: AFP

Randy Bresnik, Andre Douglas, Luca Parmitano y Frank Rubio, de origen salvadoreño, son los nombres de los cuatro astronautas que formarán parte de la misión Artemis III de la NASA, la cual tiene el objetivo de probar los sistemas críticos necesarios para futuros alunizajes, según anunció la administración espacial este martes 9 de junio.

La próxima misión del programa lunar está programada para el año 2027, a casi un año de Artemis II, el histórico sobrevuelo por la órbita lunar que tuvo lugar durante el pasado mes de abril durante nueve días, una hora y 32 minutos.

LIVE: Meet the crew of our next Artemis mission.



We're sharing the latest updates on Artemis III: https://t.co/UtesXxsNxm — NASA (@NASA) June 9, 2026

¿Quiénes son los cuatro astronautas de Artemis III?

En conferencia de prensa, la NASA presentó a cada uno de los astronautas que sobrevolará la órbita terrestre como parte de Artemis III en el transcurso de 2027:

Luca Parmitano, piloto (Italia)

Randy Bresnik, comandante (Estados Unidos)

Frank Rubio, especialista de misión (Estados Unidos)

Andre Douglas, especialista de la misión (Estados Unidos)

Fuente: NASA

Randy Bresnik, Andre Douglas, Luca Parmitano y Frank Rubio | Foto: AFP

Una de las sorpresas del anuncio fue que el piloto de Artemis III será Luca Parmitano, astronauta italiano de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).

Por otro lado, destaca que Frank Rubio, uno de los dos especialistas de la misión, es de origen salvadoreño. “Su madre, Myrna Argueta, vive en El Salvador“, destaca la NASA

Además, a diferencia de la tripulación de Artemis III, ninguno de los cuatro astronautas anunciados este martes es mujer, contrario a lo que pasó en la misión anterior con Christina Koch.

Como parte del evento del martes, el astronauta de la NASA Bob Hines fue nombrado como miembro de la tripulación de respaldo.

La tripulación comenzará a entrenar inmediatamente en los sistemas de la nave espacial Orion, así como ayudar en el desarrollo y las operaciones de las versiones de prueba de Blue Origin y los módulos de aterrizaje SpaceX.

¿En que consistirá la Misión Artemis III?

La misión llevará a cabo una serie de pruebas desafiantes en la órbita terrestre en 2027, esenciales para Artemis IV, la primera misión tripulada planificada al Polo Sur lunar en 2028, según anunció la NASA este martes.

Durante Artemis III, el cohete SLS (Space Launch System) de la agencia lanzará la nave espacial Orion y su tripulación desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida hasta la órbita baja de la Tierra.

La nave espacial Orión demostrará por primera vez sus capacidades de encuentro y acoplamiento con versiones de prueba de uno o ambos sistemas de aterrizaje humanos comerciales estadounidenses en desarrollo por Blue Origin y SpaceX.

“Esta misión, altamente coreografiada, incluye una dramática campaña de lanzamiento múltiple de los cohetes más poderosos del mundo, probando hardware integrado entre Orión y los módulos de aterrizaje, incluyendo interfaces de sistema, software, propulsión y comunicaciones“, remató la NASA.

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