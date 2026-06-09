¡Se verán hasta 30 meteoros! Fecha y hora para ver las Ariétidas, la lluvia de estrellas diurna más intensa

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Ve cuándo ver este fenómeno. Foto: Shutterstock

La lluvia de estrellas Ariétidas promete dejar ver hasta 30 meteoritos por hora, una cifra que la convierte en la lluvia de meteoros diurna más activa del año. Aunque el fenómeno es complicado de observar debido a que ocurre muy cerca de la posición del Sol, algunos meteoros brillantes podrían apreciarse.

A diferencia de otras lluvias de estrellas, las Ariétidas diurnas presentan una particularidad, la mayoría de sus meteoros cruzan el cielo durante el día.

¿Hasta cuándo se pueden ver las Ariétidas diurnas?

De acuerdo con información de la aplicación de astronomía Star Walk, la actividad de este fenómeno astronómico comenzó el 14 de mayo y se mantendrá hasta el próximo 24 de junio, por lo que aún existe una oportunidad para intentar observar algunos de sus destellos.

Aunque el máximo ocurrió el 7 de junio, todavía existe la posibilidad de observar algunos meteoros durante los próximos días.

El mejor momento para intentar verlos es poco antes del amanecer, cuando el cielo aún permanece oscuro y el radiante de la lluvia comienza a elevarse sobre el horizonte.

¿Por qué es difícil? ver la lluvia de estrellas Ariétidas?

Esto ocurre por su radiante; el punto del cielo desde donde parecen surgir los meteoros, se encuentra apenas a unos 30 grados del Sol. Debido a esta cercanía, la luz solar oculta gran parte del espectáculo.

Además, este año la observación enfrenta otro obstáculo; la Luna se encuentra con una iluminación cercana al 63%, lo que aumenta el brillo del cielo y dificulta aún más la detección de meteoros débiles.

En México, las probabilidades de observación son reducidas, aunque no imposibles para quienes cuenten con cielos despejados y poca contaminación lumínica.

Los especialistas recomiendan buscar un sitio alejado de las luces de la ciudad y con una vista despejada hacia el horizonte oriental.

También es importante comenzar la observación antes de que inicie el crepúsculo matutino, ya que la salida del Sol reduce rápidamente la visibilidad de los meteoros.

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