La Gran Escapada 2026: ¿cómo evitar fraudes al comprar viajes, hoteles o tours?

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo evitar fraudes durante “La Gran Escapada 2026”? | Foto: Getty Images – IA

La Gran Escapada, el Buen Fin del Turismo, comenzó este jueves 18 de junio y durará hasta el domingo 21 de junio. Este es el segundo año consecutivo que dicho evento tiene lugar y, en 2025, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para evitar riesgos al momento de reservar viajes, hoteles o tours.

Esta iniciativa de la Secretaría de Turismo (Sectur) ofrece con descuentos promedio de 35% en más de 114 mil experiencias turísticas en todo el país, según anunció el Gobierno de México este viernes 19 de junio.

¿Cómo evitar fraudes por La Gran Escapada, el Buen Fin del Turismo?

Durante la primera edición de La Gran Escapada, el Buen Fin del Turismo, la Profeco hizo diversas recomendaciones que se pueden aplicar este año, entre ellas: hacer compras utilizando Wi-Fi o una conexión segura a Internet.

Además, recomendó “cerciorarse de que el sitio inicie con ‘https://www.‘, y tenga el candado de seguridad en el navegador; buscar y leer cuidadosamente las políticas y aviso de privacidad, y las políticas de cancelación o devoluciones del sitio“.

Por otro lado, se hizo la recomendación de revisar que la página web del proveedor en la que se hará las compras informe los siguientes datos:

Domicilio físico

Números telefónicos

Cualquier medio para acudir en caso de que se requiera presentar una reclamación

Fuente: Profeco

La Profeco también sugirió ocupar un sólo instrumento de pago en línea, desconectarse y terminar la sesión al terminar la compra y obtenido los comprobantes de la transacción.

Además, aconsejó revisar que los proveedores de hospedaje, transporte y alimentación tengan inscripción vigente en el Registro Nacional de Turismo a través del siguiente link.

Los usuarios que efectuarán compras por La Gran Escapada, el Buen Fin del Turismo también deberían verificar que su contrato de adhesión se encuentre registrado ante la Profeco, en la siguiente liga.

“Es fundamental tener en cuenta que en el contrato, ya sea en línea o en establecimiento, se fijan los términos y condiciones para la adquisición del producto o la prestación de un servicio”. Profeco

En este sentido, los consumidores deben revisar que el contrato cuente con número de registro legible y comprensible, sin prestaciones desproporcionadas u obligaciones inequitativas o abusivas. “Se pide leer con atención las letras chiquitas“, agregó.

Finalmente, la Profeco recomendó ingresar al sitio oficial del Buró Comercial para revisar si algún proveedor de servicios turísticos cuenta con quejas o denuncias de consumidores.

¿Qué es La Gran Escapada, el Buen Fin del Turismo?

La Gran Escapada, el Buen Fin del Turismo es una iniciativa que reúne a 6 mil 577 establecimientos turísticos registrados, que ponen a disposición de los viajeros promociones en:

Hospedaje

Transporte

Agencias de viajes

Recorridos turísticos

Actividades recreativas

Gastronomía

Experiencias de naturaleza, cultura y aventura

Como parte de esta iniciativa, el Gobierno de México anunció este viernes desde Palacio Nacional que se ofrecen descuentos promedio de 35% en más de 114 mil experiencias turísticas, así como facilidades de pago a meses sin intereses.

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), aseguró que, además de ofrecer descuentos para los consumidores, este evento pretende generar derrama económica y apoyar al sector turístico del país.

“Del 18 al 21 de junio, las y los viajeros podrán acceder a promociones y planear sus recorridos por el país, fortaleciendo la derrama económica y generando prosperidad para miles de prestadoras y prestadores de servicios turísticos”, destacó.

Una iniciativa que tiene lugar por el Mundial en México

Asimismo, la secretaria Rodríguez Samora señaló en la Mañanera de este viernes que La Gran Escapada representa una oportunidad para impulsar el turismo interno y ampliar la promoción de los destinos nacionales en el marco del Mundial que México recibe junto a Estados Unidos y Canadá.

Las autoridades mexicanas también aseguraron que, entre las promociones más recurrentes se encuentran:

Paquetes vacacionales con estancias todo incluido

Ofertas para destinos de sol y playa

Esquemas de financiamiento a meses sin intereses

Experiencias turísticas diseñadas para grupos, familias y viajeros nacionales

Fuente: Sectur

Asimismo, se aseguró que La Gran Escapada tiene la capacidad de generar oportunidades de promoción y comercialización turística en los 32 estados de la República Mexicana, siendo estos los estados con más establecimientos inscritos:

Puebla

Ciudad de México

Jalisco

Estado de México

Michoacán

Fuente: Sectur

Finalmente, las instituciones organizadoras coincidieron en que el turismo representa una actividad estratégica para el crecimiento económico, al generar oportunidades para micro, pequeñas y medianas empresas, fomentar el consumo local y fortalecer las cadenas productivas vinculadas al comercio, los servicios y el sector turístico.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.