¿Por qué México ya aseguró el liderato de grupo si Corea aún lo puede empatar en puntos? La FIFA lo explica

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¿Y si Corea del Sur gana y México pierde la próxima semana? | Foto: Reuters

México aseguró el liderato del Grupo A del Mundial 2026 este jueves a falta de una jornada para que termine la fase de grupos. El triunfo de 1-0 ante Corea del Sur aseguró que el Tricolor pueda regresar al Estadio Ciudad de México en los dieciseisavos de final; sin embargo, múltiples usuarios de redes sociales se cuestionaron por qué sucede esto.

“Oigan, antes de dormirme aclárenme algo porque estoy mensa: Si México pierde contra Chequia y Corea del Sur le gana a Sudáfrica por cuatro goles, ¿no pasaría Corea como primer lugar?“, cuestionó la usuaria @@checoleclercs. Al respecto, el equipo de Uno TV aclara esta duda.

oigan antes de dormirme aclárenme algo porque estoy mensa, si mx pierde contra republica checa y corea le gana a sudáfrica por 4 goles, no pasaría corea como primer lugar? — annie ᵕ̈ • 🇲🇽 (@checoleclercs) June 19, 2026

¿Por qué México ya aseguró el liderato del Grupo A en el Mundial?

El partido de México contra Corea del Sur de este jueves en el Estadio Guadalajara no solo repartía tres puntos, sino que otorgaba al ganador el liderato del Grupo A a falta de una jornada por disputarse. ¿Por qué?

En Mundiales anteriores, el primer factor de desempate era la diferencia de goles (la suma de anotaciones a favor y en contra); sin embargo, la FIFA cambió esta regla para el Mundial de 2026 bajo los siguientes criterios:

Mayor número de puntos obtenidos en el partido de grupo entre los equipos en cuestión Mejor diferencia de goles resultante de los partidos de grupo entre los equipos en cuestión Mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo entre los equipos en cuestión

Fuente: FIFA

Es decir, en caso de que dos equipos estuvieran empatados en puntos para definir al líder de grupo, el primer criterio de desempate ahora es el juego directo entre ambos implicados. El vencedor de dicho encuentro tiene la ventaja.

México venció a Corea del Sur, el único equipo que podría empatarlo en puntos al final de la fase de grupos con seis unidades en caso de que el Tricolor pierda contra Chequia y la Selección Coreana venciera a Sudáfrica.

Por esta razón, la Selección Nacional de México aseguró el primer lugar de su sector sin importar que el equipo coreano le gane al sudafricano por la diferencia de goles que sea.

Cabe destacar que Chequia y Sudáfrica cuentan con una unidad cada uno, por lo que ya no aspiran al liderato del grupo, sino que solo podrían contender al subliderato del sector A o avanzar como uno de los ocho mejores terceros lugares.

¿Qué ganó México al ser el líder del grupo?

La FIFA no solo cambió los factores de desempate en la fase de grupos, sino que también modificó la manera en que se definen los cruces para la ronda de dieciseisavos de final (ronda que no existía en ediciones anteriores, pasando directamente a los octavos de final).

Dicho cambio beneficiaría a México debido a que el líder del Grupo A tiene garantizado enfrentar a uno de los ocho mejores terceros lugares de la fase de grupos y no a un sublíder.

Las reglas de la FIFA para el Mundial 2026 establecen que los líderes de los grupos A, B, D, E, G, I, K y L se enfrentarán a un mejor tercer lugar; los líderes de los sectores C, F, H y J se enfrentarán a cuatro sublíderes de la fase de grupos.

Sin embargo, la matriz inicial y el esquema de encuentros de la FIFA también beneficia a México por terminar en el liderato de su grupo debido que enfrentará los dieciseisavos de final en territorio mexicano.

Desde antes de iniciar el torneo, se estableció que el partido de la ronda de 32 correspondiente al líder del Grupo A se jugaría el próximo martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

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