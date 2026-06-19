El próximo rival de México en el Mundial 2026: ¿qué sabemos sobre Chequia?

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El duelo será en el Estadio Ciudad de México. Foto: Reuters

La Selección Mexicana derrotó 1-0 a Corea del Sur este jueves 18 de junio en el Estadio Akron, en Jalisco, en su segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026, y ahora se prepara para disputar su tercer encuentro.

El equipo, dirigido por Javier Aguirre, regresará al Estadio Ciudad de México como líder del Grupo A para medirse ante Chequia el próximo 24 de junio, en un juego que terminará por definir las posiciones del sector y los boletos a la siguiente ronda.

De cara a ese encuentro, en Unotv.com te contamos qué debes saber sobre el próximo rival del Tricolor en la justa mundialista.

¿Cómo llega Chequia al duelo con México?

El equipo europeo se unió a la fiesta mundialista tras vencer a Dinamarca en la final del repechaje D de la UEFA con un marcador 2-1 que se definió en tiempo extra.

Sin embargo, los dirigidos por el director técnico Miroslav Koubek cayeron ante Corea del Sur 2-1 en un duelo bastante reñido en el Estadio Guadalajara, aunque el equipo destacó por su fortaleza física y jugadas a balón parado.

Foto: Reuters

Posteriormente, y obligada a ganar, la Selección de Chequia se enfrentó a Sudáfrica durante la mañana de este jueves 18 de junio en el Estadio de Atlanta.

Pese a que los europeos se adelantaron al minuto 5, con gol de Patrik Schick, en la segunda mitad Sudáfrica reaccionó y empató los cartones 1-1, con un penal cobrado por Teboho Mokoena al minuto 83.

Tras este resultado, el “Národní tým”, como también se le conoce al equipo, que al momento se posiciona en el tercer lugar del Grupo A con un punto, así como dos goles a favor y tres en contra, se medirá ante México el próximo miércoles en el “Coloso de Santa Úrsula”.

Foto: AFP

Las figuras que lideran a la selección europea

Aunque Chequia ya no cuenta con figuras de talla mundial como las que tuvo en otras épocas, el conjunto europeo mantiene una base de futbolistas consolidados en algunas de las ligas más importantes del continente.

Su principal referente en ataque es Patrik Schick, delantero del Bayer Leverkusen y uno de los goleadores más destacados de su generación. A él se suma el capitán Ladislav Krejci, defensor del Wolverhampton y líder de una zaga que destaca por su fortaleza física y juego aéreo.

Foto: AFP

En el mediocampo sobresalen Tomáš Souček, jugador del West Ham y habitual referente de la selección, así como Pavel Šulc, quien fue reconocido como el mejor futbolista checo de 2025 y que actualmente milita en el Olympique de Lyon.

La combinación de experiencia y talento de estos jugadores convierte a Chequia en un rival capaz de competir ante cualquier selección en el Mundial 2026.

Foto: Reuters

La plantilla completa de Chequia para el Mundial 2026

Porteros: Lukas Hornicek, Matej Kovar y Jindrich Stanek

Defensas: Vladimir Coufal, David Doudera, Tomas Holes, Robin Hranac, Stepan Chaloupek, David Jurasek, Ladislav Krejci, Jaroslav Zeleny y David Zima

Centrocampistas: Lukas Cerv, Vladimir Darida, Lukas Provod, Michal Sadilek, Hugo Sochurek, Alexandr Sojka y Tomas Soucek

Delanteros: Adam Hlozek, Tomas Chory, Mojmir Chytil, Jan Kuchta, Patrik Schick, Pavel Sulc y Denis Visinsky

Foto: AFP

Los antecedentes entre México y Chequia

México y Chequia se han enfrentado en tres ocasiones a lo largo de su historia, con saldo favorable para el conjunto europeo. De esos encuentros, los europeos registran dos victorias, mientras que el Tricolor presume un triunfo y no existen empates entre ambas selecciones.

El antecedente más recordado ocurrió en la fase de grupos del Mundial de Chile 1962, cuando México derrotó 3-1 a Checoslovaquia y consiguió la primera victoria de su historia en una justa mundialista. Los goles fueron obra de Isidoro Díaz, Alfredo del Águila y Héctor Hernández.

Los otros dos enfrentamientos terminaron con triunfos europeos, un amistoso disputado en 1961 con marcador de 2-1 y otro duelo celebrado en la Copa del Año Nuevo Lunar 2000, en la ciudad de Hong Kong, que también concluyó 2-1 a favor de los checos.

Ahora, ambas selecciones volverán a encontrarse en un duelo en el que el equipo dirigido por Miroslav Koubek debe derrotar a la Selección Mexicana en busca de un boleto para la siguiente ronda del Mundial 2026.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Chequia en el Mundial?

Bajo el nombre de Checoslovaquia, esta selección consiguió el subcampeonato en Italia 1934 y Chile 1962.

Tras imponerse a Rumanía, Suiza y Alemania, los centroeuropeos llegaron a su primera final, en la que cayeron por la mínima tras el tiempo suplementario ante la anfitriona Italia.

En Chile 1962, Checoslovaquia superó a Hungría y Yugoslavia en los cruces, pero Brasil fue superior en la final, disputada en el Estadio Nacional de Santiago.

Foto: AFP

Trayectoria de Chequia en la historia del Mundial

Confederación: UEFA

Mejor actuación: subcampeona (1934, 1962)

Última participación: Alemania 2006 (fase de grupos)

Primera participación: Italia 1934 (subcampeona)

Clasificaciones para la Copa Mundial: 10 (1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1970, 1982, 1990, 2006, 2026)

En su balance en cuanto a sus participaciones en el Mundial, según datos de la FIFA compartidos el 30 de mayo pasado, Chequia registra 33 partidos jugados, 12 ganados, 5 empatados y 16 perdidos, con 47 goles a favor y 49 en contra.

Cabe mencionar que Chequia compitió bajo el nombre de Checoslovaquia en los mundiales de 1930 a 1994, y como República Checa entre 1998 y 2014.

Foto: AFP

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