¿A qué equipo se enfrentaría México en dieciseisavos de final del Mundial? El rival del Tricolor, en tiempo real

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Conoce quién sería el rival de México en 16vos del Mundial | Foto: Claro Sports

El inicio de la segunda fase del Mundial comienza a aclarar el panorama rumbo a los dieciseisavos de final para México y el resto de países. Claro Sports ya proyecta cómo quedaría el cruce de eliminación directa si la justa mundialista terminara este jueves 18 de junio, considerando que el nuevo formato de la FIFA hace que los enfrentamientos cambien constantemente.

Si la fase de grupos del Mundial terminara en este momento, el Tricolor sería líder del Grupo A y se enfrentaría a uno de los ocho mejores terceros lugares. Según la matriz de la FIFA, jugaría contra el tercer lugar del Grupo H que, actualmente, corresponde a España.

El rival de México en 16vos del Mundial, al momento: España

Este jueves, México venció por marcador de 1-0 a Corea del Sur, afianzándose en el liderato del Grupo A sin importar lo que pase en la tercera jornada de la fase de grupos.

Unas horas antes, Chequia y Sudáfrica empataron por marcador de 1-1, lo que los dejó con un punto para cada uno y con posibilidad de obtener cuatro unidades al final de la primera fase.

Por su parte, Corea del Sur se quedó con tres puntos y con la posibilidad de conseguir seis unidades al final de la fase de grupos; debido a que el primer factor de desempate es el encuentro entre ambos implicados, Corea no podría quedarse con el liderato si empata en puntos a México en la última jornada.

Así marcha el Grupo A con corte a las 14:00 horas del jueves 18 de junio:

Grupo A

México | 6 puntos | +3 DG

Corea del Sur | 3 puntos | 0 DG

Chequia | 1 punto | -1 DG

Sudáfrica | 1 punto | -2 DG

Si la fase de grupos terminara hoy, México avanzaría como líder del Grupo A y recibiría su partido de dieciseisavos de final en el Estadio Ciudad de México el próximo 30 de junio, tal como está establecido de antemano por la FIFA.

En ese escenario, el rival mexicano saldría de la tabla de los mejores terceros lugares. Actualmente, cuando todavía faltan dos jornadas por disputarse en la mayoría de los grupos, los ocho terceros clasificados serían:

Países Bajos | 1 punto | 0 DG | 2 GF Brasil | 1 punto | 0 DG | 1 GF Bélgica | 1 punto | 0 DG | 1 GF Qatar | 1 punto | 0 DG | 1 GF Portugal | 1 punto | 0 DG | 1 GF España | 1 punto | 0 DG | 0 GF Chequia | 1 punto | 0 DG | 2 GF | 2 partidos jugados Ecuador | 0 puntos | -1 DG | 0 GF Panamá | 0 puntos | -1 DG | 0 GF Senegal | 0 puntos | -2 DG | 1 GF Jordania | 0 puntos | -2 DG | 1 GF Turquía | 0 puntos | -2 DG | 0 GF

DG (Diferencia de goles), FG (Goles a favor)

La FIFA definió antes del torneo una matriz con las 495 posibles combinaciones de terceros clasificados. Dependiendo de qué grupos aporten a esos ocho equipos, se activa automáticamente una distribución específica de cruces para los líderes de grupo.Con la combinación vigente, el líder del Grupo A enfrentaría al tercer lugar del Grupo H.

Ese puesto pertenece actualmente a España, que ocupa la tercera posición de su sector tras empatar 0-0 frente a Cabo Verde en su debut.

¿Cómo se definen los dieciseisavos de final en el Mundial de 2026?

El nuevo formato de la FIFA cuenta con 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros lugares de cada sector avanzan automáticamente a dieciseisavos de final, junto con los ocho mejores terceros lugares del torneo. En total, 32 equipos disputarán la fase de eliminación directa.

Para definir los cruces, se estableció un sistema mixto. Algunos enfrentamientos son fijos desde antes del inicio del torneo, mientras que otros dependen de una matriz de 495 combinaciones posibles, generadas por los ocho terceros lugares que logren clasificarse.

Esto significa que varios líderes de grupo no conocerán a su rival hasta que termine toda la fase de grupos, de acuerdo con Claro Sports.

Si México terminara como segundo lugar del Grupo A, no dependería de ninguna combinación de terceros clasificados, ya que tendría asignado un cruce fijo contra el segundo lugar del Grupo B.

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