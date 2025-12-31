GENERANDO AUDIO...

Los primeros viajes sirvieron para evacuar a turistas varados. Foto: AFP.

El tren que recorre la zona arqueológica de Machu Picchu, en Perú, reanudó su servicio este 31 de diciembre, un día después del choque entre dos locomotoras que dejó un saldo de un muerto y 40 personas heridas.

Según la agencia informativa AFP, las empresas operadoras Perú Rail e Inca Rail indicaron que restablecieron el servicio después de que la Fiscalía de Perú autorizó la remoción de las locomotoras y vagones afectados.

Dichas unidades obstruían la vía que conecta a la ciudadela inca de Machu Picchu con la localidad de Ollantaytambo. Esta zona forma parte de la región andina de Cusco.

Tras reanudar el servicio, los primeros viajes del tren de Machu Picchu sirvieron para evacuar a alrededor de 2 mil personas. Entre ellas, 700 peruanos y mil 300 turistas extranjeros.

Dichas personas quedaron varadas un día antes cerca de la localidad de Aguas Caliente, debido a la suspensión del servicio por el accidente, según AFP.

“Los trenes turísticos desde Ollantaytambo a Machu Picchu ya se reanudaron con retrasos de aproximadamente una hora, debido a la operación de evacuación, pero se estima se estarán regularizando en el transcurso del día”, anunció Perú Rail.

El accidente en Perú

El pasado 30 de diciembre, dos trenes chocaron de frente en una curva estrecha, de una sola vía, rodeada de cerros. Por ello, un maquinista perdió la vida y 40 personas resultaron lesionadas. Las empresas involucradas, Peru Rail e Inca Rail, no informaron sobre la nacionalidad de las y los pasajeros.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, dijo que el incidente pudo deberse a un error humano, según AFP.

“Al parecer uno de los maquinistas, por algún motivo, o no miró o no hizo caso o pensó que no iba a tener alguna consecuencia e ignoró las señales”, declaró.

Por su parte, el jefe regional de la Policía Nacional de Perú (PNP), José Becerra, declaró a la cadena Radio Programas del Perú (RPP) que detuvieron a cuatro trabajadores de las locomotoras.

Dicho accidente afectó por un día el traslado en la zona arqueológica de Machu Picchu, que recibe un promedio de 4 mil 500 visitantes por día, según AFP.

