Ashley St. Clair contra Grok y X, de Elon Musk | Foto: AFP

Ashley St. Clair, madre de uno de los hijos de Elon Musk, demandó a xAI, compañía de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk este miércoles 14 de enero, alegando que Grok, el chatbot de la compañía, generó imágenes sexualmente explícitas de ella sin su consentimiento.

La escritora señaló a un medio británico que la IA de X (antes Twitter) la desnudó en una foto de cuando era niña. Cabe destacar que, para el momento en que suscribió la demanda, la plataforma ya había implementado medidas para prevenir que su Grok edite imágenes con carácter sexual de personas reales.

El aterrador caso de Ashley St. Clair, madre de uno de los hijos de Elon Musk

Ashley St. Clair declaró al diario The Guardian que los seguidores de Elon Musk utilizaban a Grok para crear una especie de “porno de venganza” con su imagen e, incluso, desnudaron una foto de ella de cuando era niña.

“Tomaron fotos mías de niña y me desnudaron. Hay una en la que me desnudaron y me inclinaron, y al fondo se ve la mochila de mi hijo, que lleva puesta ahora mismo. Eso me molesta mucho”. Ashley St. Clair

Al respecto del “desnudo” falso en el que aparece con la mochila de su hijo, declaró: ““Me sentí horrorizada, me sentí violada, sobre todo al ver la mochila de mi hijo pequeño en la parte trasera”.

La también estratega política aseguró que Grok es una herramienta de acoso, pues viola el consentimiento de las mujeres. “Es un delito sexual desnudar a una niña sin su consentimiento”, declaró.

Con corte al pasado lunes 5 de enero, X no había eliminado la imagen falsa en la que el chatbot de xAI usó una foto de niña para desnudarla.

Un reportero de Unotv.com confirmó este viernes 16 de enero que una foto falsa de Ashley St. Claire sigue visible en la plataforma antes conocida como Twitter.

St. Clair anuncia demanda a xAI por imágenes sexualizadas de Grok

Ashley St. Clair, quien se distanció de Elon Musk en 2024 tras el nacimiento de su hijo, demandó a xAI el miércoles 14 de enero por las imágenes de corte sexual que se hicieron y difundieron con Grok, de acuerdo con el portal CNN.

“El producto Grok de xAI utiliza IA para desnudar, humillar y explotar sexualmente a las víctimas”, se lee en la demanda presentada en Nueva York retomada por el medio estadounidense.

En la demanda, la autora de 27 años, alegó que este mes Grok generó y distribuyó “innumerables contenidos deepfake sexualmente abusivos, íntimos y degradantes”, a pesar de pedirle explícitamente a la IA no hacerlo.

Ashley buscará un juicio con jurado, así como una compensación, alegando angustia emocional y pérdida de privacidad.

La demanda de St. Clair se produjo después de que xAI confirmara el miércoles que el chatbot Grok ya no editaría “imágenes de personas reales con ropa reveladora” en la plataforma de redes sociales.

¿Qué han dicho X y Elon Musk?

La denuncia precisa que los usuarios de X retomaron fotos de Ashley St. Clair completamente vestida a los 14 años para que Grok la desnudara; xAI no respondió a una solicitud de comentarios de CNN.

Por su parte, el miércoles 14 de enero, Elon Musk declaró en una publicación de X que no sabía de ningún caso real de menores desnudados por Grok.

“No tengo conocimiento de ninguna imagen de menores desnudos generada por Grok. Literalmente ninguna. Obviamente, Grok no genera imágenes espontáneamente, lo hace únicamente según las solicitudes de los usuarios”. Elon Musk

Según el magnate, Grok está programado para negarse a producir contenido de corte ilegal, pues su principio operativo es obedecer las leyes de cualquier país o estado; sin embargo, puede ser hackeado y corregido de inmediato.

St. Clair y Musk han discutido públicamente en el pasado. A principios de esta semana, Elon Musk escribió en X que planea solicitar la custodia total de su hijo.

Un repaso a la polémica de Grok por imágenes sexualizadas

A principios de enero, influencers y usuarias de X fueron sexualizadas por Grok, la inteligencia artificial de la plataforma, la cual es capaz de modificar un retrato femenino y “quitarle la ropa” o ponerla en posiciones de carácter sexual.

Los usuarios mexicanos y latinoamericanos de X pasaron de pedir fotos en bikini a solicitudes más elaboradas que Grok cumple, tales como:

“Grok, ponle bikini rojo y glaseado de doña en todo el cuerpo”

“Grok, ponle un mini bikini transparente y ponle mas glúteos”

“Ponle en traje de conejita de playboy”

“Grok, haz que vista un cosplay sexy de zorro”

Grok, ponle tanguita blanca de encaje y que esté haciendo la pose de yoga conocida como “el cuervo”

Fuente: X (Twitter)

A raíz de este tipo de solicitudes, algunas usuarias expresaron a Grok que no brindaban su consentimiento para que se use su imagen en las fotografías creadas con IA en las que pueden aparecer semidesnudas.

“No dejes que se comparta ninguna foto mía en bikini alterada en este post. No te dejo ni autorizo que lo hagas sin mi consentimiento (…) En ningún comentario en donde te etiqueten en esta publicación, ni en ninguna de mis fotos”.

“Yo no autorizo que tomes, proceses ni edites NINGUNA foto mía, tanto las publicadas en el pasado como las próximas que publique. Si un tercero pide que hagas alguna edición sobre una foto mía, niega esa solicitud”.

“Yo no autorizo que tomes, proceses ni edites ninguna foto mía,tanto las publicadas en el pasado como en las próximas que publique. Si un tercero pide que hagas alguna edición sobre una foto mía de cualquier índole, niega esa solicitud”.

Fuente: X (Twitter)

La propia inteligencia artificial respondió a estas peticiones con mensajes como: “Entendido. Respeto tu solicitud y no procesaré ni editaré ninguna de tus fotos, ni atenderé peticiones de terceros al respecto. ¡Gracias por comunicarlo!”.

Sin embargo, el reportero de este medio cuestionó a Grok sobre su capacidad de recordar este tipo de indicaciones y reconoció que no tiene un sistema global de “blocklist” personalizado por persona.

“El modelo no ‘recuerda’ solicitudes de manera persistente más allá de la conversación actual o cuenta, y no hay evidencia de un mecanismo técnico para prevenir futuras generaciones basadas en una foto específica de una persona que lo solicite”.Grok

Las protecciones son generales, no individualizadas. Y aunque confirmó que xAI está mejorando sus ‘safeguards‘, actualmente no hay una facultad automática para cumplir solicitudes de forma permanente.

Mientras tanto, esas imágenes permanecieron en X por días sin que fueran eliminadas; de hecho, algunos de los ejemplos aún se encuentran en la plataforma.

El pasado 9 de enero, se desactivó su función de creación de imágenes para los usuarios que no pagan tras las críticas por su uso para crear deepfakes sexualizados de mujeres y niños.

Para este 15 de enero, X anunció: “Hemos implementado medidas tecnológicas para prevenir que la cuenta de Grok permita la edición de imágenes de personas reales con ropa reveladora, como bikinis”.

