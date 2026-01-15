Canibalismo: la “risa mortal”, la extraña enfermedad relacionada con comer carne humana

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General de Tabasco (FGE) confirmó la detención de dos personas presuntamente vinculadas con actos de canibalismo este jueves, pero qué implicaciones tiene para la salud comer carne humana.

En general, “comer carne humana cocinada no es más peligroso que comer animales”, explicó el sitio especializado Medical News Today. Sin embargo, existe una excepción importante; el cerebro humano, pues su consumo está relacionado con la llamada “risa mortal”.

El canibalismo y la enfermedad de la “risa mortal”

Un caso documentado de transmisión de enfermedad por canibalismo se observó entre los Fore de Papúa Nueva Guinea, quienes practicaban una forma ritual de comer a familiares fallecidos hasta la primera mitad del siglo XX, informó la Universidad de Western, en Australia.

Esa práctica llevó a un brote de kuru, una encefalopatía espongiforme transmisible (TSE), un tipo de enfermedad neurodegenerativa fatal causada por priones (proteínas anormales).

El kuru también se conoce como “enfermedad de la risa” porque uno de sus síntomas era carcajadas involuntarias.

Las víctimas de esta enfermedad eran principalmente mujeres y niños.

Los síntomas iniciales incluían temblores o sacudidas, inestabilidad de la voz, manos y ojos, así como caídas frecuentes.

“A medida que la enfermedad progresaba, los síntomas se agravaban hasta culminar en la muerte, que normalmente ocurría entre tres y veintitrés meses después de aparecer los primeros signos”. Universidad de Western

Cuando las autoridades australianas tomaron el control de Papúa Nueva Guinea en los años 50, una de sus primeras acciones fue prohibir el canibalismo, lo que condujo a una drástica disminución de los casos de kuru en las décadas siguientes, hasta que la enfermedad se volvió extremadamente rara.

¿Qué valor nutricional tiene la carne humana, en comparación con la de otros animales?

Un estudio de 2017 sobre el valor nutricional de la carne humana demuestra que, en comparación con otros animales de presa del paleolítico, los humanos no tenían un contenido calórico especialmente alto para su tamaño.

“Cuando nos comparamos con otros animales, no somos para nada nutritivos”, afirmó el autor del estudio James Cole, de la Universidad de Brighton (Reino Unido), quien publicó su trabajo en la revista Scientific Reports.

Según sus estimaciones, los jabalíes y los castores contenían aproximadamente cuatro mil calorías por kilo de carne, frente a las mil 400 calorías por kilo de un humano.

