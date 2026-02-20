La verdadera historia de Punch, el “solitario” macaco que abraza su peluche de orangután en busca de amigos

GENERANDO AUDIO...

Punch con su peluche. Foto: Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa

Las imágenes de Punch, el pequeño macaco japonés de seis meses que se volvió viral por abrazar a su peluche de orangután tras ser rechazado por su madre, han dado la vuelta al mundo. Incluso, el zoologico donde vive ha reportado largas filas de visitantes que buscan conocer al primate que se presume es rechazado por su manada.

Pero sus cuidadores del Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa, a las afueras de Tokio, no han dudado en compartir la historia del pequeño macaco que se ha robado el corazón de millones de internautas.

La verdadera historia de Punch, el mono que abraza a un horangután de peluche

Punch nació en julio de 2025 y fue nombrado Panchi-kun, o Punch en inglés.

Fue abandonado por su madre, probablemente a causa de un parto difícil durante una ola de calor, según los cuidadores del zoológico.

“Era su primer parto, era julio y en Japón hace demasiado calor. El sol era demasiado abrazador, así que estaba bastante agotada”, relató Kosuke Shikano, guardián del zoológico. Y agregó que, apartir de ese momento, el personal lo cuidó.

En enero fue reintroducido en la manada de macacos, pero sin una madre que lo guiara, Punch tuvo dificultades para integrarse.

Por ellos, sus cuidadores le dieron el peluche de orangután, ahora famoso, para que desarrollara su fuerza muscular, compartió Shunpei Miyakoshi, otro de los cuidadores del zoológico.

Miyakoshi explicó que las crías de mono se aferran a sus madres por seguridad y para fortalecer sus músculos, para apoyar a Punch, el zoológico probó con toallas enrolladas como sustituto, e incluso con una jirafa. Sin embargo, Punch eligió el primate de juguete.

La travesía se Punch para ser aceptado por su comunidad

Aparentemente marginado, usuarios de redes sociales comenzaron a compartir videos de Punch siendo “rechazado” y encontrando consuelo con su peluche.

Pero el zoológico se ha encargado de documentar la travesía de Punch con su comunidad.

El 6 de febrero, relató en la red social X, que Punch había ido estableciendo conexiones e interacciones con la tropa de monos.

Y ha desmentido que el pequeño mono haya sido lastimado, luego de que se hiciera viral otro video donde un mono arrastra a Punch, aparentemente porque se acercó a otra cría, provocando la reacción de su madre.

“Ningún mono ha intentado seriamente atacarlo con la intención real de hacerle daño”, dijo el recinto, a través de un comunicado.

Cabe destacar, que desde tiempo atrás, el zoológico aseguró que Punch había estado interactuando con más macacos.

En sus últimas publicaciones, el recinto asguró que el pequeño mono se econtraba más integrado a sus compañeros.

“Punch salta sobre la espalda de su amigo y lo abraza“, dice la publicación del zoologico de este 20 de febrero.

El zoológico ha visto un aumento de visitantes, según una publicación en X, que incluía una foto de Punch con su peluche y una larga fila de personas en la entrada del zoológico.