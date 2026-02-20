¡No caigas, es fraude! Alertan por sitio que se hace pasar por la Profeco y otras instituciones

GENERANDO AUDIO...

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta tras detectar una página de internet falsa que suplanta la identidad de la dependencia en un intento de fraude.

El sitio, identificado como campanafraude.org, muestra logotipos oficiales de Profeco, así como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

¿Qué se sabe de la página falsa?

El portal imita el diseño de un sistema de denuncias y afirma ofrecer apoyo para distintos tipos de fraude, entre ellos:

Inversiones fraudulentas

Ofertas laborales en el extranjero

Fraudes financieros

Compras fraudulentas en línea

Además, incluye un formulario en el que solicita información personal como nombre, correo electrónico, teléfono, tipo de fraude y monto presuntamente perdido.

Incluso, el sitio se presenta como un supuesto “Sistema Integral de Denuncias Cibernéticas”, donde se leen mensajes como:

“Nuestra plataforma es tu aliada confiable para denunciar fraudes en línea de manera segura y eficiente. Sabemos lo importante que es recuperar tu tranquilidad, por eso te ofrecemos una herramienta diseñada pada apoyarte en cada paso del proceso”

Profeco se deslinda y presenta denuncia

Profeco advirtió que la página no pertenece a la institución y pidió a la población no ingresar datos personales, ya que la información podría utilizarse para cometer delitos.

Asimismo, la dependencia informó que ya tramita una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la existencia del sitio falso.

¿Cómo evitar caer en fraudes en internet?

Verifica la URL: antes de ingresar datos, revisa la barra de direcciones. Los sitios falsos suelen tener errores ortográficos o dominios extraños, como por ejemplo banco-seguro.com en lugar de banco.com.

Busca el candado de seguridad: asegúrate de que la dirección web comience con “https” (el protocolo de seguridad SSL), lo que indica que la información está encriptada.

No compartas información sensible: Ninguna empresa legítima te pedirá contraseñas, claves o números de tarjeta por teléfono o correo electrónico.

