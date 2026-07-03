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Emilio Saldaña “El Pizu”, especialista en tecnología explicó que esta semana la victoria de México frente a Ecuador también activó diversas operaciones digitales, situación que ocurrió justo cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó una alerta global por la falta de capacidad de los gobiernos para regular y supervisar la inteligencia artificial (IA).

“México esta semana no solo le ganó a Ecuador, también activó una de las operaciones digitales más grandes en la historia reciente”, destacó.

El Mundial también se juega en el entorno digital

El especialista explicó que la manera de consumir los eventos deportivos ha cambiado por completo. Hoy, un partido ya no solo se sigue desde el estadio o frente al televisor, sino también desde el teléfono celular.

Los aficionados graban videos, publican comentarios, comparten fotografías y generan contenido que rápidamente se viraliza en plataformas como TikTok, Instagram, X y YouTube.

En ese contexto, señaló que la victoria del Tricolor también representó una prueba de resistencia para distintos servicios tecnológicos.

“La victoria de México fue también una prueba de estrés para la infraestructura digital de nuestro país”. Emilio Saldaña “El Pizu”, especialista en tecnología.

Entre los sistemas que enfrentan una mayor demanda durante este tipo de eventos destacan la conectividad, las plataformas digitales, los comercios electrónicos, los bancos, la movilidad y la ciberseguridad.

La ONU alerta sobre el avance de la inteligencia artificial

“The more AI advances without shared rules, the less say governments and people will have in the outcome.”



— @antonioguterres as the Independent Scientific Panel on AI releases its first assessment on the promises and risks of artificial intelligence.https://t.co/CbKRZsVGzi pic.twitter.com/okoEwjFIiq — United Nations (@UN) July 1, 2026

Mientras millones de personas celebraban el triunfo de México, la ONU lanzó una advertencia sobre el acelerado desarrollo de la inteligencia artificial.

Según explicó “El Pizu”, el organismo internacional alertó que esta tecnología está evolucionando a un ritmo mayor que la capacidad de los gobiernos para supervisarla y regularla.

“El tiempo que tenemos para tomar acción se está reduciendo”, subrayó

También señaló que el objetivo no es frenar el desarrollo de la IA, sino evitar que una tecnología con tanto impacto quede concentrada en unas cuantas empresas o potencias.

Entre las preocupaciones mencionó la desinformación, los ciberataques, los sesgos en los sistemas de inteligencia artificial y la concentración del poder tecnológico, factores que podrían dejar rezagados a varios países dentro de la nueva economía digital.

¿Quién debe establecer las reglas de la inteligencia artificial?

Para Emilio Aaldaña, la discusión ya no gira en torno a si la sociedad debe utilizar o no la inteligencia artificial, sino sobre quién establecerá las reglas para su desarrollo y bajo qué principios.

“La pregunta no es si la utilizamos o no como tal, sino quién pone las reglas, con qué valores y para qué beneficio y de quién”. Emilio Saldaña “El Pizu”, especialista en tecnología.

Finalmente, consideró que tanto el triunfo de México como la advertencia de la ONU reflejan una misma realidad: la tecnología forma parte de prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana.

“La tecnología ya no es un tema aparte. Está en cómo celebramos, cómo nos informamos, cómo compramos, cómo nos movemos y cómo decidimos el futuro”. Emilio Saldaña “El Pizu”, especialista en tecnología.

Para “El Pizu” la tecnología digital es tan importante que por eso las reglas se deben escribir en conjunto.

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