Mascarillas faciales LED: ¿Cómo es su manejo y efectividad?

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Mascarillas faciales LED y su funcionalidad Foto: Uno TV

Actualmente, la tecnología se ha puesto al servicio de la belleza, por lo que se han desarrollado diversos productos que ayudan al cuidado de la piel con un sistema avanzado, como lo son las máscaras de terapia facial LED.

Estas se han hecho tendencia rápidamente, pero si tienes dudas de cómo funcionan y si son efectivas, aquí te diremos a detalle lo que está detrás de este producto.

¿Cómo funcionan las máscaras de terapia facial LED?

Tal vez has visto algún anuncio promocionando las novedosas máscaras de terapia facial LED, es por esto que personal de Shark Ninja, en su línea de belleza, nos explicó un poco sobre el funcionamiento de las mismas.

“Tiene tres tipos de luces, que son la luz azul, la luz roja y la luz infrarroja. La luz azul principalmente ayuda a combatir la bacteria del acné y a limpiar el rostro. La luz roja te va a ayudar a combatir las líneas finas y las líneas de expresión, como un tratamiento antiedad. Y la luz infrarroja te va a ayudar a estimular la producción de colágeno y elastina”.

Compartieron que la combinación de estas luces puede ayudar en diferentes tratamientos dermatológicos, explicando un poco más sobre cómo funciona la luz de la máscara.

“La máscara Shark Glow tiene 480 luces LED y además tiene una carcasa dura. Eso hace que la distancia entre cada luz no sea tan amplia y ayuda a que pueda, literalmente, llegar a todas las partes del rostro sin dejar áreas sin cobertura”.

Asimismo, este aparato aumenta la intensidad de la luz si se acerca a la piel, logrando así que la cobertura sea total y la potencia aumente. También cuenta con un sistema de enfriamiento que ayuda al tratamiento de las ojeras.

La máscara funciona con un control remoto que te ayudará a seleccionar la rutina deseada, así como a ajustar el nivel de frío. También ofrece la posibilidad de pausar o reanudar el tratamiento.

¿Cómo funciona la terapia con luz LED?

En un artículo compartido por Cleveland Clinic podemos conocer que este tipo de terapia no invasiva surgió en la década de los 90, cuando expertos de la NASA se encontraban estudiando los efectos de la luz LED.

El principal objetivo era promover la cicatrización de las heridas de los astronautas, pero en la actualidad diversos expertos en el cuidado de la piel la utilizan en sus tratamientos.

Esto se debe a que las longitudes de onda estimulan las células de la piel y activan sus procesos naturales de reparación.

¿Funcionan los tratamientos con luz LED?

Los expertos de la marca Shark Ninja aseguran que el uso constante de la máscara demostrará cambios visibles después de un mes de uso.

Asimismo, la página de Cleveland Clinic sugiere lo mismo, destacando que la regularidad del tratamiento es clave para que las mejoras sean visibles.

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