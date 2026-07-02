Científicos crean la primera célula sintética, podría transformar la ingeniería biológica

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Otros científicos hablan del proyecto. Foto: AFP | Ilustrativa

Científicos de la Universidad de Minnesota construyeron una célula sintética, capaz de realizar los procesos que lleva a cabo una célula natural. La información fue dada a conocer mediante la publicación de un artículo en el portal del equipo, llamado Biotic.

Los profesores asociados Kate Adamala y Aaron Engelhart, junto con sus equipos de la Facultad de Ciencias Biológicas, desarrollaron la primera célula sintética del mundo con un ciclo de vida completo, construida enteramente a partir de componentes químicos no vivos.

“Hemos replicado en química lo que antes solo era posible en biología: el conjunto completo de comportamientos de una célula. Esto demuestra que las funciones más fundamentales de la vida, como el crecimiento y la replicación, no necesitan una chispa mágica misteriosa”, indicó la científica Kate Adamala.

Researchers at the University of Minnesota have helped create the world's first synthetic cell that can feed, grow and reproduce. Built entirely from non-living chemical components, SpudCell marks a major breakthrough in biological engineering with the potential to transform… — University of Minnesota (@UMNews) July 1, 2026

El proyecto, denominado “SpudCell”, representa un avance importante en la ingeniería biológica.

De acuerdo con la Universidad de Minnesota, con el tiempo podría ofrecer soluciones a algunos de los problemas más complejos en medicina e ingeniería.

¿Cómo es la célula sintética creada desde cero?

El sistema contiene 36 enzimas purificadas, un genoma de 90 mil pares de bases distribuido en nueve moléculas de ADN independientes y una membrana lipídica.

“SpudCell” es capaz de crecer, replicar su genoma, dividirse y experimentar selección y competencia a lo largo de múltiples generaciones, aseguran.

El artículo indica que, a diferencia de trabajos anteriores sobre células mínimas, que diseccionaban células vivas, “SpudCell” fue construida completamente desde cero a partir de componentes no vivos purificados de manera individual. Se trata de la primera vez que un sistema de este tipo demuestra un ciclo celular completo.

Esta nueva célula no dependería de un citoesqueleto, como ocurre con las células naturales, gracias a proteínas que se agrupan en la superficie de la membrana hasta que la tensión mecánica provoca su ruptura.

A pesar del descubrimiento, aún queda un largo camino por recorrer para consolidar en un genoma único y estable los siete plásmidos de ADN de la célula y también será necesaria la construcción de maquinaria molecular adicional.

La científica y sus colegas señalan que algunas de las funciones de la célula sintética presentan deficiencias y que aún no realiza todas las funciones que sí lleva a cabo una célula natural; sin embargo, consideran que representa un gran avance para la ciencia.

¿Qué es Biotic?

A través de la página de la Universidad de Minnesota, se detalla que Kate Adamala y sus socios, quienes no están relacionados con la universidad, lanzaron Biotic.

Se trata de una institución de investigación e ingeniería cuyo objetivo es construir una infraestructura técnica compartida para la ingeniería de células sintéticas y mantenerla abierta a la participación de investigadores de todo el mundo.

“El papel de Biotic es concentrar los esfuerzos de ingeniería y hacerlos compatibles con una plataforma común. SpudCell es esa plataforma y, con Biotic estableciendo los protocolos de colaboración, estamos deseosos de comenzar a aplicar esta tecnología a desafíos importantes”, explicó Adamala.

La decisión de publicar la información en su propio portal ha desatado diversas opiniones dentro de la comunidad científica.

Según el portal El Mundo, Juli Peretó, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Valencia, señaló que el trabajo de Adamala es ampliamente conocido en el campo de la biología sintética, pero resulta poco común que una investigación de este tipo se publique de esa manera, sobre todo por la relevancia del hallazgo.

Asimismo, cita la opinión de Víctor de Lorenzo, profesor de investigación del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología, quien, aunque considera que se trata de un trabajo “técnicamente sólido”, aclara que no representa la “creación de la vida en laboratorio”, sino que demuestra “la capacidad de ensamblar manualmente, utilizando componentes bioquímicos y partes celulares preexistentes”.

De acuerdo con Science News, Roseanna Zia, bióloga celular computacional de la Universidad de Missouri, considera que “SpudCell” aún está lejos de ser una célula viva, ya que no puede dividirse a lo largo de muchas generaciones ni evolucionar.

El medio también señala que la propia Adamala informó que Cell, una de las revistas de ciencias de la vida más prestigiosas del mundo, rechazó el trabajo luego de que un revisor afirmara que “SpudCells” no eran biología real.

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