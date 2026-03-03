Lenovo trae al MWC 2026 la primera laptop con pantalla doble en 3D

GENERANDO AUDIO...

La primera pantalla doble en 3D de Lenovo en el MWC 2026 | Foto: Alfredo Narváez

Lenovo, empresa global de dispositivos tecnológicos, se presentó ayer, lunes 2 de marzo en el Mobile World Congress (MWC 2026) con diferentes demos, incluyendo el de la primera laptop de doble pantalla en 3D que servirá como herramienta básica para los creadores de figuras con impresoras en tercera dimensión.

Esta fue una de las presentaciones más llamativas en el apartado de computadoras portátiles dentro de la feria tecnológica que comenzó oficialmente en Barcelona con anuncios como el Robot Phone de HONOR y el Vision GT de Xiaomi.

¿Qué es y para qué sirve esta laptop de Lenovo?

Lenovo es una de las viejas conocidas del MWC, pues ya ha presentado computadoras de última generación como la laptop que se dobla; sin embargo, en esta ocasión, se presentó con una laptop doble.

La principal característica de este dispositivo portátil es que, además de no tener un teclado incorporado, cuenta con dos pantallas que cumplen con la siguiente función:

Pantalla superior: muestra modelos en 3D

Pantalla inferior: permite controlar los resultados de la pantalla principal

Foto: Alfredo Narváez

Esta laptop, presentada como la primera computadora doble con pantallas 3D, está pensada para diseñadores de modelos en tercera dimensión.

Es decir, quienes tengan impresoras en 3D y creen figuras en tercera dimensión pueden ver a detalle sus diseños antes de materializarlos, incluyendo sombras, así como otro tipo de detalles difíciles de percibir.

Cabe destacar que la primera laptop con dos pantallas en tercera dimensión es un prototipo que aún no está a la venta en el mercado global; se desconoce cuándo llegará para los usuarios mexicanos.

¿Cómo se vivió el primer día del MWC 2026?

La Fira Gran Via de Barcelona, España, vio el inicio del Mobile World Congress 2026, en medio de centenares de asistentes que acudieron a conocer lo más nuevo en materia de celulares, inteligencia artificial (IA), robótica y más.

Entre las personalidades que acudieron a la apertura se encontraba el Rey Felipe VI de España, quien acudió al panel de HONOR para conocer las nuevas noticias que tienen en cuanto a robots e IA.

Las principales marcas de tecnología del mundo mostraron los prototipos de sus hallazgos más recientes, mostraron sus dispositivos de reciente lanzamiento o hicieron una muestra de sus herramientas.

Entre muestras en vivo, conferencias, experiencias interactivas y pláticas entre expertos, el MWC 2026 abrió sus puertas una vez más a entusiastas de todo el planeta.

